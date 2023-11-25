В Украине вспоминают жертв Голодомора

"Мир должен объединиться и осудить преступления прошлого. Мир должен объединиться и остановить современные преступления", - говорится в заявлении, опубликованном президентом Украины Владимиром Зеленским в Telegram в субботу, 25 ноября, - День памяти жертв Голодомора.

"Зло не было остановлено, не было искуплено. Сейчас мы его останавливаем. Украина выстоит. Украина не угаснет. Украина сохранит себя и правду", - указал лидер страны, защищающейся с 24 февраля 2022 года от российской агрессии.

По словам Зеленского, украинцы "с глубокой грустью и уважением" чтят память миллионов своих соотечественников, погибших во время Голодомора. При этом он выразил благодарность всем государством, которые "признали Голодомор преступлением против людей, против Украины".

Борьба Киева за признание Голодомора геноцидом украинцев

Голодомор является крупной спорной темой между Украиной и Россией. Москва отвергает точку зрения Киева, согласно которой жертвами массового голода, возникшего в результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР в годы правления Иосифа Сталина, были лишь украинцы, и заявляет, что от голода пострадали также миллионы жителей Центральной Азии и России.

На сегодняшний день 30 стран мира признали массовый голод на территории СССР в начале 30-х годов прошлого века геноцидом украинского народа. В конце ноября 2022 года такое решение принял германский бундестаг, а в середине декабря 2022 года - Европарламент.

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