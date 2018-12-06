Германия - это фахверк, фахверк - это Германия (фоторепортаж)

Немецкий фахверковый путь - туристический маршрут протяженностью 3500 километров, на котором находится более сотни городов. Попытаемся окинуть взором необъятное...
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Немецкий фахверк в списке Всемирного наследия
В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.
Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда.
Чтобы осмотреть главные достопримечательности, достаточно одного дня, но уютные улочки, спокойная атмосфера и красивые пейзажи приглашают задержаться подольше.
Ежегодно в Музей под открытым небом в Коммерне приезжает более 200 тысяч посетителей. Он посвящен крестьянской жизни в прусской Рейнской провинции.
В 1716 году этот немецкий город посетил Петр I, которого очень интересовали здешние укрепления.
Помимо Старого города в список ЮНЕСКО в Госларе включены рудник Раммельсберг и Водозаборная система Верхнего Гарца.
Здесь без дополнительных декораций можно снимать фильмы, действие которых происходит в Средние века.
О своем праве называться самым старым постоялым двором Германии заявляют сразу три заведения, в которых уже много сотен лет заботятся о благе путников.
Вестфалия, XIX век. 300 тысяч жителей бедствовавшего тогда региона уехали за новой жизнью в Америку. Крестьяне, рабочие, торговцы… Что они оставляли дома, уплывая за океан?
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Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.
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