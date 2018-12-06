 Германия - это фахверк, фахверк - это Германия (фоторепортаж) | Фоторепортажи о Германии | DW | 07.12.2018

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Фоторепортажи

Германия - это фахверк, фахверк - это Германия (фоторепортаж)

Немецкий фахверковый путь - туристический маршрут протяженностью 3500 километров, на котором находится более сотни городов. Попытаемся окинуть взором необъятное...

  • Лимбург (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Эта фотография сделана в Лимбурге. Живописные здания, построенные фахверковым способом, можно увидеть в разных странах Европы и даже в Японии, но для многих фахверк - это Германия, а Германия - это фахверк. Впрочем, корни фахверка уходят еще в античные времена - на территорию Римской империи, а то и еще дальше и глубже - до Сирии.

  • Бад-Зоден-Аллендорф (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Такие симпатичные окошки ожидают туристов на курорте Бад-Зоден-Аллендорф. Самые старые деревянные фахверковые здания Германии из дошедших до наших дней были возведены во второй половине XIII - начале XIV веков. Они находятся в Эсслингене (1261), Лимбурге (1289), Франкфурте-на-Майне (1292) и Марбурге (1321). Возраст установлен точно с помощью современных дендрохронологических методов.

  • Штаде (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Оба города, которые мы увидели на первых двух фотографиях, расположены в земле Гессен. Она лидирует в Германии по количеству фахверковых зданий - около 400 тысяч. Всего по стране их более миллиона, по некоторым подсчетам - даже около двух миллионов. Было больше, но многие сгорели во время Второй мировой войны. Эти домики находятся в Нижней Саксонии - в городе Штаде.

  • Дудерштадт (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Готика и ренессанс, барокко и рококо, классицизм, историзм, модерн... Архитектурные стили сменяли друг друга, но среди памятников каждого из них есть здания, возведенные фахверковым способом. В некоторых небольших городах сохранились такие Старые ратуши - например, в нижнесаксонском Дудерштадте. Она была возведена в середине XVI века.

  • Альсфельд (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Часто фахверк называют стилем, но это - способ строительства, тип конструкции из несущих столбов и распорных балок. Пространство между ними заполнятся разными материалами. Чем именно? Тем, что встречается или производится в данном регионе: от смеси глины и соломы до кирпича. Со штукатуркой или без штукатурки. По такой улочке можно прогуляться в гессенском Альсфельде.

  • Дисдорф (Саксония-Анхальт)

    Немецкий фахверковый путь

    Если хочется не только посмотреть на фасады, но и заглянуть внутрь, да еще увидеть историческую обстановку, лучше всего отправиться в один из музеев под открытым небом, например, в Дисдорфе. Также можно подыскать себе небольшой отель или пансион, расположенный в старом фахверковом здании.

  • Ротенбург-ан-дер-Фульда (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Для любителей этих достопримечательностей по Германии даже проложен особый туристический маршрут - Немецкий фахверковый путь (Deutsche Fachwerkstrasse), на котором расположены все места, которые мы увидели или еще покажем в этой фотогалерее. Сейчас на очереди - Ротенбург-ан-дер-Фульда в Гессене.

  • Бад-Урах (Баден-Вюртемберг)

    Немецкий фахверковый путь

    Этот туристический путь был создан в 1990 году Объединением немецких фахверковых городов. Он проходит через всю страну от северогерманского города Штаде на Эльбе до Мерсбурга на Боденском озере в Баден-Вюртемберге. Так выглядит Рыночная площадь в баден-вюртембергском Бад-Урахе.

  • Шлиц (Гессен)
    Еще по теме

    Немецкий фахверковый путь

    Гессенский город Шлиц также находится на этом пути, общая протяженность которого составляет около 3500 километров. Он состоит из семи региональных маршрутов, образующих своего рода сеть из доброй сотни старых немецких городов, в которых сохранилось особенно много памятников фахверковой архитектуры. Карту можно посмотреть на сайте www.deutsche-fachwerkstrasse.de.

  • Фрицлар (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    На сайте Немецкого фахверкового пути можно также бесплатно заказать или скачать в формате PDF много разных информационных брошюр и карт на немецком или английском, а также получить другую информацию, например, о музеях, велосипедных турах и разных мероприятиях. На фотографии - Фрицлар в Гессене.

  • Марбах (Баден-Вюртемберг)

    Немецкий фахверковый путь

    Нельзя объять необъятное, поэтому путь проходит по территории не всех шестнадцати федеральных земель Германии, а только по семи - Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт, Саксонии, Гессену, Тюрингии, Баварии и Баден-Вюртембергу. При этом не обязательно ехать по маршрутам, можно просто заглянуть в отмеченные на них города, если интересуетесь фахверком и окажетесь где-то рядом - например, в Марбург.

  • Люхов (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Хотите, чтобы мы более подробно рассказали о каком-то из немецких фахверковых городов? Пишите по адресу: feedback.russian@dw.com или оставляйте комментарии в наших группах в социальных сетях.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Лимбург (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Эта фотография сделана в Лимбурге. Живописные здания, построенные фахверковым способом, можно увидеть в разных странах Европы и даже в Японии, но для многих фахверк - это Германия, а Германия - это фахверк. Впрочем, корни фахверка уходят еще в античные времена - на территорию Римской империи, а то и еще дальше и глубже - до Сирии.

  • Бад-Зоден-Аллендорф (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Такие симпатичные окошки ожидают туристов на курорте Бад-Зоден-Аллендорф. Самые старые деревянные фахверковые здания Германии из дошедших до наших дней были возведены во второй половине XIII - начале XIV веков. Они находятся в Эсслингене (1261), Лимбурге (1289), Франкфурте-на-Майне (1292) и Марбурге (1321). Возраст установлен точно с помощью современных дендрохронологических методов.

  • Штаде (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Оба города, которые мы увидели на первых двух фотографиях, расположены в земле Гессен. Она лидирует в Германии по количеству фахверковых зданий - около 400 тысяч. Всего по стране их более миллиона, по некоторым подсчетам - даже около двух миллионов. Было больше, но многие сгорели во время Второй мировой войны. Эти домики находятся в Нижней Саксонии - в городе Штаде.

  • Дудерштадт (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Готика и ренессанс, барокко и рококо, классицизм, историзм, модерн... Архитектурные стили сменяли друг друга, но среди памятников каждого из них есть здания, возведенные фахверковым способом. В некоторых небольших городах сохранились такие Старые ратуши - например, в нижнесаксонском Дудерштадте. Она была возведена в середине XVI века.

  • Альсфельд (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Часто фахверк называют стилем, но это - способ строительства, тип конструкции из несущих столбов и распорных балок. Пространство между ними заполнятся разными материалами. Чем именно? Тем, что встречается или производится в данном регионе: от смеси глины и соломы до кирпича. Со штукатуркой или без штукатурки. По такой улочке можно прогуляться в гессенском Альсфельде.

  • Дисдорф (Саксония-Анхальт)

    Немецкий фахверковый путь

    Если хочется не только посмотреть на фасады, но и заглянуть внутрь, да еще увидеть историческую обстановку, лучше всего отправиться в один из музеев под открытым небом, например, в Дисдорфе. Также можно подыскать себе небольшой отель или пансион, расположенный в старом фахверковом здании.

  • Ротенбург-ан-дер-Фульда (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Для любителей этих достопримечательностей по Германии даже проложен особый туристический маршрут - Немецкий фахверковый путь (Deutsche Fachwerkstrasse), на котором расположены все места, которые мы увидели или еще покажем в этой фотогалерее. Сейчас на очереди - Ротенбург-ан-дер-Фульда в Гессене.

  • Бад-Урах (Баден-Вюртемберг)

    Немецкий фахверковый путь

    Этот туристический путь был создан в 1990 году Объединением немецких фахверковых городов. Он проходит через всю страну от северогерманского города Штаде на Эльбе до Мерсбурга на Боденском озере в Баден-Вюртемберге. Так выглядит Рыночная площадь в баден-вюртембергском Бад-Урахе.

  • Шлиц (Гессен)
    Еще по теме

    Немецкий фахверковый путь

    Гессенский город Шлиц также находится на этом пути, общая протяженность которого составляет около 3500 километров. Он состоит из семи региональных маршрутов, образующих своего рода сеть из доброй сотни старых немецких городов, в которых сохранилось особенно много памятников фахверковой архитектуры. Карту можно посмотреть на сайте www.deutsche-fachwerkstrasse.de.

  • Фрицлар (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    На сайте Немецкого фахверкового пути можно также бесплатно заказать или скачать в формате PDF много разных информационных брошюр и карт на немецком или английском, а также получить другую информацию, например, о музеях, велосипедных турах и разных мероприятиях. На фотографии - Фрицлар в Гессене.

  • Марбах (Баден-Вюртемберг)

    Немецкий фахверковый путь

    Нельзя объять необъятное, поэтому путь проходит по территории не всех шестнадцати федеральных земель Германии, а только по семи - Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт, Саксонии, Гессену, Тюрингии, Баварии и Баден-Вюртембергу. При этом не обязательно ехать по маршрутам, можно просто заглянуть в отмеченные на них города, если интересуетесь фахверком и окажетесь где-то рядом - например, в Марбург.

  • Люхов (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Хотите, чтобы мы более подробно рассказали о каком-то из немецких фахверковых городов? Пишите по адресу: feedback.russian@dw.com или оставляйте комментарии в наших группах в социальных сетях.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
Немецкий фахверк в списке Всемирного наследия

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Всемирное наследие: немецкий фахверк

    Такие дома считают типично немецкими. Фахверк (Fachwerk) часто называют стилем, но это не стиль, а тип конструкции. Если же говорить о стилях, то в Германии можно найти фахверковые дома разных эпох европейского зодчества - от готики до модерна. Особое место занимает город Кведлинбург, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Музей фахверка ''Штендербау''

    В Кведлинбурге насчитывается около 1300 фахверковых зданий. Самое старое (правда, многократно перестроенное) было заложено в 1289 году, но самый известный фахверковый дом города (Wordgasse 3), около которого мы начали прогулку, построили в середине следующего века. Деревянные столбы придают его белому фасаду вертикальную структуру, отсюда и название - "Штендербау", от Ständer - брус, подпорка.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Каменное меньшинство

    Каменные постройки в старом Кведлинбурге находятся в меньшинстве. Церкви, укрепления, сторожевые башни… Хотя сегодня в наших планах - деревянные достопримечательности, все-таки задержимся у каменной ратуши. Еще немного городской истории. Ратуша на этом месте упоминается уже в документах 1310 года. Ее возвели на пересечении двух главных торговых улиц.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Семь столетий

    Такой вид на Рыночную площадь открывается от ренессансного портала ратуши. Именно в эту эпоху ее главный фасад приобрел свой нынешний облик - в 1616 году, незадолго до начала Тридцатилетней войны. Стороной Кведлинбург она не обошла, но пощадила. Сильных разрушений не было и в последующие войны: в городе сохранились памятники немецкого деревянного зодчества семи столетий.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Роланд - символ городской свободы

    Портал ратуши украшает имперский орел с гербом Кведлинбурга. Рядом - рыцарь Роланд с обнаженным мечом. В Средние века такие статуи символизировали городскую свободу. Правда, продолжалась она недолго - несколько десятилетий. Аббатство, на чьих землях находился город, быстро вернуло его под свой контроль. Статую в 1477 году разрушили. Восстановили - в XIX веке из найденных случайно фрагментов.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Разговорчивая фамилия

    Собака у ворот. Согласно легенде, в незапамятные времена пес по кличке Кведел спас поселение от грабителей - разбудил жителей лаем, обеспечив себе место в истории и на гербе. Правда, чем-то напоминает Рим с его гусями? По другой версии, в этом месте находилось подворье рыцаря - некоего Квитило. "Quit" - корень средневекового глагола "говорить". Сын Говоруна - Говорун младший...

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    ''Башня звездочетов''

    Первый период расцвета городской экономики пришелся на XII-XIII века - не в последнюю очередь, благодаря той роли, которую в Священной Римской империи германской нации играл Кведлинбургский замок и находившееся в нем аббатство. Поселение, возникшее под Замковой горой, уже к 1330 году было окружено четырехкилометровой городской стеной. Многие ее башни сохранились до наших дней.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    ''Nova civitate''

    К моменту возведения стены Кведлинбург состоял из двух частей - Старого и Нового городов. Neustadt впервые упоминается в 1222 году в связи со строительством церкви Св. Николая. Храм стоит на сваях. Новый город возник на болотистом восточном берегу речки Боде. В старой части уже не было места, а население непрерывно росло, в первую очередь, за счет крестьян, бежавших от произвола феодалов.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Барокко

    Тридцатилетняя война привела в Кведлинбурге к стагнации, как следствие - к почти полному прекращению строительства. Однако в отличие от соседей, после ее окончания ситуация здесь быстро улучшилась, Кведлинбург вернул себе статус важного регионального торгового центра. В Европе начиналась эпоха барокко. Памятники строительного бума тех лет встречаются в городе буквально на каждом углу.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Сама буду поливать...

    Саксонские герцоги облюбовали это место более тысячи лет назад. Почва около речки Боде отличалась особенным плодородием, поэтому еще до строительства замка здесь появилось их хозяйственное подворье. К XVIII веку земля не утратила щедрости, а давние садоводческие традиции постепенно сделали Кведлинбург одним из важнейших центров производства семян в мире, чему и посвящена эта картина в ратуше.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Семена и индустриализация

    Семена отсюда развозили по всей Европе, отправляли в Америку, доставляли в Россию. В 1920 году только в одном, правда, крупнейшем семеноводческом хозяйстве города трудилось 1700 человек. К этому времени давно уже взошли и семена индустриализации, приносившие обильные плоды. Город богател, строились виллы в стилях историзм и модерн, в том числе, с использованием фахверка.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Сказку сделать былью

    Практически не пострадавшие во Вторую мировую войну, в ГДР за десятилетия социалистического хозяйствования и без должного ухода фахверковые дома успели сильно обветшать. Какие-то реставрационные работы все-таки проводились, для чего приглашали специалистов из Польши. Сегодня большинство фасадов кажутся свежевыкрашенными декорациями из какой-нибудь немецкой сказки.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Фахверковый ренессанс

    Один из самых необычных деревянных памятников Кведлинбурга - бюргерский дом 1612 года (Breite Straße 39). Фахверковый ренессанс. Яркий фасад украшен декоративными элементами на балках и большими резными панелями. Отметим, что такие панели, полностью закрывающие целые секции, - большая редкость. Судя по изображениям циркуля и угломера, владелец дома имел отношение к плотницкой гильдии.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Отпечатки

    На внешний вид фасадов, их симметрию и членение влияла архитектурная мода той или иной эпохи. Рисунки, создаваемые балками и другими элементами, как отпечатки пальцев: они уникальны. Дополнительный способ выразить индивидуальность - резьба по дереву. Пример: резные веера у основания опор - в треугольниках, которые образуют боковые раскосы, придающие стабильность фахверковой конструкции.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Брандмауэр

    Фахверковые дома еще с готических времен строятся на каменных или кирпичных фундаментах, чтобы защитить дерево от сырости и обеспечить стабильность. Дерево было материалом ценным, камень же во многих регионах стоил еще дороже. Часто его приходилось везти за сотни километров. Несмотря на это, между домами возводили каменные стены (Brandmauer), чтобы препятствовать распространению пожаров.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Историческое место

    Этот дом мы видели, но с продольной стороны, где установлена памятная табличка. Здесь, по легенде, герцогу Генриху в 919 году предложили стать германским королем. Секции выложены кирпичом, но чаще их все-таки заполняли глиной с рубленой соломой - материалами более доступными. Смесью обмазывали основание, сплетенное из веток, затем красили. В некоторых регионах использовали природный камень.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Налетай, торопись…

    Сегодня Генрих I поджидает гостей города в самых неожиданных местах и видах - приветствует с кружкой у пивоварни, предлагает отведать жареных колбасок, зазывает обновить гардероб в образе голого короля. Серьезную конкуренцию на поприще носителей рекламы ему составляют вездесущие ведьмы - обитательницы дремучих лесов Гарца с его легендарной горой Брокен, куда они слетаются на свои шабаши.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Дом-музей Клопштока

    В списке знаменитостей, оставивших свой след в истории Кведлинбурга, особое место занимает Фридрих Готлиб Клопшток (1724-1803), известный немецкий поэт. Родился он в этом доме 1580 года постройки (Schlossberg 12). Большим поклонником его творчества был декабрист Вильгельм Кюхельбекер, хотя его лицейский друг Александр Пушкин "разбирал немца Клопштока", но "не мог понять премудрого"…

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    ''То метель бушует злобно...''

    Продолжаем литературную тему: слева - дом, в котором родился Людвиг Гизеке. В 1792 году он сочинил стихотворение, по воле случая ставшее швейцарской народной "Песней о Березине". В 1812 году, в канун знаменитого сражения у этой реки, ее пели служившие Наполеону швейцарские наемники. Слова оказались символичными, песня вошла в историю, напоминая о тысяче швейцарцев, для которых стала последней.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Уникальная находка

    В 90-х годах прошлого века во время реставрационных работ в доме Гизеке под несколькими слоями краски была обнаружена роспись позднего барочного периода. Ее удалось полностью восстановить. Она датируется 1730/40 годами, то есть фасад украсили где-то через полвека после строительства. Специальная техника создает эффект игры света и тени.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Дом со складом

    Один из ярких примеров предшествовавшей барокко ренессансной эпохи находится недалеко от ратуши на Breite Straße. Здание построено в середине XVI века. Верхние этажи, как это характерно для таких фахверковых домов, нависают над нижними. Типичными для этого периода являются оконные проемы в скате крыши - ренессансные люкарны. Над ними крепили лебедки, чтобы поднимать товары в складские помещения.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Реставрация продолжается

    Из фахверковых памятников Кведлинбурга, ожидающих полной реставрации, следует отметить Господское свободное подворье второй половины XVI века (Adliger Freihof, Wordgasse 4), примыкающее к городской стене и одной из сторожевых башен. Первое упоминание о подворье, многократно менявшем владельцев, датировано 1316 годом. С XV века принадлежало аббатству и использовалось в хозяйственных целях.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Мясное и господское

    Нижние этажи сложены из камня, верхние - фахверковые. Попасть во внутренний двор с улицы можно через широкие деревянные ворота или один из двух ренессансных порталов. В центре находится внушительных размеров голубятня, сейчас, однако, пустующая. В прохладных сводчатых подвалах располагался мясной склад, из-за чего подворье также называли Мясным - Fleischhof… Оно было самым большим в Кведлинбурге.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Объять необъятное

    Из 1300 фахверковых домов Кведлинбурга нам удалось показать здесь только около тридцати… Возраст большинства из них - несколько столетий, дождутся они и вас. Мы же напоследок подкрепимся в одном из кафе, владелец которого предлагает не только жареные колбаски с видом на фахверковые улочки, но и свой взгляд на герб бывшей ГДР…

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов

В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.  

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Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда.  

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Чтобы осмотреть главные достопримечательности, достаточно одного дня, но уютные улочки, спокойная атмосфера и красивые пейзажи приглашают задержаться подольше.  

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Висмар - трижды шведский город Германии

В 1716 году этот немецкий город посетил Петр I, которого очень интересовали здешние укрепления.  

Гослар и Раммельсберг - памятники Всемирного наследия в Гарце

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Баварский Ротенбург - заповедник фахверкового Средневековья

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Где находится самый старый трактир Германии?

О своем праве называться самым старым постоялым двором Германии заявляют сразу три заведения, в которых уже много сотен лет заботятся о благе путников.  

Вестфальский мир - вестфальская деревня

Вестфалия, XIX век. 300 тысяч жителей бедствовавшего тогда региона уехали за новой жизнью в Америку. Крестьяне, рабочие, торговцы… Что они оставляли дома, уплывая за океан?  

Во кузнице молодые кузнецы

Школа-часовня, кузница времен Наполеона, дом торговца шнапсом с родины основателя концерна Bertelsmann, старая гончарная мастерская - эти и другие памятники собраны в музее под открытым небом.  

Туристические маршруты по Германии

Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.  

Достопримечательности Вестфалии - на велосипеде между Мюнстером и Оснабрюком

Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.  

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Зачем ломать себе голову, составляя план путешествия, если маршруты давно уже проложены? Представим здесь хотя бы некоторые из более чем полутора сотен.  

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Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.  

Немецкий фахверковый путь  

Кведлинбург - заповедник фахверка  

Ссылки в интернете

www.deutsche-fachwerkstrasse.de

Немецкий фахверковый путь

Аудио- и видеофайлы по теме

Памятники ЮНЕСКО: Кведлинбург  

Германия переживает туристический бум  

Ганноверш-Мюнден  

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1000-DM-Schein

Какие достопримечательности украшали немецкие марки? 22.05.2018

Что было изображено на немецких марках до введения в Германии евро?

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