 Германия выделяет миллиарды на спасение Lufthansa | Новости из Германии о Германии | DW | 25.05.2020

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Германия

Германия выделяет миллиарды на спасение Lufthansa

Правительство Германии готово выделить концерну Lufthansa 9 млрд евро, однако он должен выполнить ряд условий, в том числе - по охране климата.

Лайнер Airbus A320-100 авиакомпании Lufthansa на взлете во Франкфурте-на-Майне

Многомиллиардная помощь от государства должна помочь Lufthansa преодолеть экономические последствия пандемии COVID-19

Власти Германии выделят авиаперевозчику Lufthansa, испытывающему, как и многие его конкуренты, серьезные финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, пакет помощи на общую сумму 9 млрд евро. Вечером в понедельник, 25 мая, об этом заявило руководство концерна, а также представители правительства Германии.

Однако этот шаг еще должны одобрить Еврокомиссия, наблюдательный совет Lufthansa и общее собрание акционеров компании.

По данным министерства финансов Германии, в качестве одного из условий для получения помощи концерн обязался обновить свой флот, чтобы снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, от концерна ожидают существенных сокращений оплаты труда членов его правления и менеджеров.

Источники финансовой помощи концерну Lufthansa

Lufthansa получит кредит на три года в размере 3 млрд евро от государственного банка KfW и ряда частных банков. 

Фонд стабилизации экономики (WSF) выделит концерну 4,7 млрд евро в виде бессрочного негласного вклада под 4 процента в первые два года и 9,5 процентов в последующие годы. Этот фонд был создан правительством ФРГ в ходе пандемии COVID-19, чтобы в случае необходимости государство могло приобретать долю в крупных компаниях, оказавшихся из-за кризиса на грани разорения.

Государство планирует второй негласный вклад на сумму 1 млрд евро, а еще на 300 тысяч евро WSF приобретет 20-процентный пакет акций  авиакомпании Lufthansa 

Государство получит места в наблюдательном совете 

В правительстве Германии подтвердили, что после принятия пакета финпомощи государство получит два места в наблюдательном совете компании Lufthansa. Их займут независимые эксперты, говорится в заявлении министерства финансов Германии.

При этом выделение Германией такого большого объема средств на спасение авиаперевозчика от банкротства может привести к проблемам с Еврокомиссией. Брюссель опасается несоблюдения критериев честной конкуренции на европейском рынке и выдвинет компании свои жесткие условия. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) уже объявила в этой связи о готовности к "тяжелой битве".

В концерне Lufthansa заняты около 138 000 сотрудников. 

Смотрите также:

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


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Коронавирус более опасен для экономики Германии, чем для ее жителей

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На грани коллапса: коронавирус убивает туриндустрию Берлина  

Забастовка Lufthansa: пассажиры недовольны  

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