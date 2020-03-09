Германия выделяет миллиарды на спасение Lufthansa

Власти Германии выделят авиаперевозчику Lufthansa, испытывающему, как и многие его конкуренты, серьезные финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, пакет помощи на общую сумму 9 млрд евро. Вечером в понедельник, 25 мая, об этом заявило руководство концерна, а также представители правительства Германии.

Однако этот шаг еще должны одобрить Еврокомиссия, наблюдательный совет Lufthansa и общее собрание акционеров компании.

По данным министерства финансов Германии, в качестве одного из условий для получения помощи концерн обязался обновить свой флот, чтобы снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, от концерна ожидают существенных сокращений оплаты труда членов его правления и менеджеров.

Источники финансовой помощи концерну Lufthansa

Lufthansa получит кредит на три года в размере 3 млрд евро от государственного банка KfW и ряда частных банков.

Фонд стабилизации экономики (WSF) выделит концерну 4,7 млрд евро в виде бессрочного негласного вклада под 4 процента в первые два года и 9,5 процентов в последующие годы. Этот фонд был создан правительством ФРГ в ходе пандемии COVID-19, чтобы в случае необходимости государство могло приобретать долю в крупных компаниях, оказавшихся из-за кризиса на грани разорения.

Государство планирует второй негласный вклад на сумму 1 млрд евро, а еще на 300 тысяч евро WSF приобретет 20-процентный пакет акций авиакомпании Lufthansa .

Государство получит места в наблюдательном совете

В правительстве Германии подтвердили, что после принятия пакета финпомощи государство получит два места в наблюдательном совете компании Lufthansa. Их займут независимые эксперты, говорится в заявлении министерства финансов Германии.

При этом выделение Германией такого большого объема средств на спасение авиаперевозчика от банкротства может привести к проблемам с Еврокомиссией. Брюссель опасается несоблюдения критериев честной конкуренции на европейском рынке и выдвинет компании свои жесткие условия. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) уже объявила в этой связи о готовности к "тяжелой битве".

В концерне Lufthansa заняты около 138 000 сотрудников.

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