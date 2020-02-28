 В ФРГ подтверждено 150 случаев заражения коронавирусом | Новости из Германии о Германии | DW | 02.03.2020

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Германия

В ФРГ подтверждено 150 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число инфицированных SARS-CoV-2 - в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Во всем мире подтверждено уже почти 89 случаев заражения коронавирусом, сообщил Институт имени Роберта Коха.

Пресс-конференция в Берлине по ситуации с коронавирусом с участием главы Минздрава (в центре) и президента Института Роберта Коха Лотара Вилера (справа)

Пресс-конференция в Берлине по ситуации с коронавирусом с участием главы Минздрава (в центре) и президента Института Роберта Коха Лотара Вилера (справа)

В Германии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом к утру понедельника, 2 марта, увеличилось до 150. Большинство случаев - 86 - зафиксировано в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, сообщил президент Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler) на пресс-конференции в Берлине.

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По словам Вилера, вирус SARS-CoV-2 обнаружен на территории 10 федеральных земель и 49 округов. Инфицированы люди в возрасте от 2 до 68 лет, в основном мужчины. Во всем мире, по данным на утро 2 марта, зафиксировано около 89 тысяч подтвержденных случаев вирусной инфекции. По мнению Лотара Вилера, уровень риска для Германии в настоящее время умеренный.

На вопрос о запрете массовых мероприятий министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) вновь заявил, что тотального запрета вводить не планируется. Выдача разрешений будет зависеть от того, проводятся ли мероприятие в помещении или под открытым воздухом, откуда прибывают посетители и других факторов. "Санкцию на проведение конкретного массового мероприятия выдают местные власти", - подчеркнул Шпан.

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  • Университетская клиника в Тюбингене

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    Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

  • Женщина в Берлине идет по улице с защитной маской на лице, которая, как она надеется, поможет ей избежать заражения коронавирусом.

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    Защитные маски на лицах прохожих

    Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

  • Ученый работает в лаборатории Института вирусологии Марбургского университета

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    Разработка вакцины против коронавируса

    Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

  • На одной из тематических платформ, которые провезли по Дюссельдорфу в бешеный понедельник, 24 февраля, устрашающему коронавирусу противостоит веселый карнавальный вирус

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    Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Прогнозы распространения вируса в Германии

    Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 02:14

Германия - в начале эпидемии коронавируса (27.02.2020)

Контекст

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса. (27.02.2020)  

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