 В СЕ обвинили Россию в давлении на СМИ из-за коронавируса | Новости из Германии о Европе | DW | 03.04.2020

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Европа

В СЕ обвинили Россию в давлении на СМИ из-за коронавируса

Россия и ряд стран используют пандемию SARS-CoV-2 для ограничения свободы СМИ. Под предлогом борьбы с дезинформацией власти препятствуют работе журналистов, заявила комиссар Совета Европы Дунья Миятович.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович

Власти России, Венгрии и ряда других стран воспользовались пандемией коронавируса SARS-CoV-2, чтобы попытаться ограничить свободу СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Об этом говорится в заявлении комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека Дуньи Миятович, обнародованном на сайте СЕ в пятницу, 3 апреля.

"Журналисты, освещающие пандемию в Венгрии и Российской Федерации, сталкиваются с различными карательными мерами, в том числе с риском, по новым законам, тюремного заключения сроком до пяти лет за распространение "ложной информации", в то время как в Азербайджане принятые недавно поправки к законодательству обязывают владельцев интернет-ресурсов предотвращать распространение "вредоносной информации" в режиме онлайн", - говорится в документе.

Ограничения в Румынии, Армении и других странах

В заявлении отмечается, что в Румынии властям теперь дано право удалять контент и блокировать веб-сайты в случае обнаружения "дезинформации" о пандемии и мерах по борьбе с ней, при этом действия властей не могут быть обжалованы.

В Боснии и Герцеговине указы и законодательные инициативы по борьбе с распространением информации, которая может вызвать панику, могут ограничить работу журналистов и свободу слова в соцсетях. Между тем в Армении целому ряду газет и сайтов пришлось удалить контент о пандемии, не соответствующий официальной линии полностью, констатируется в документе.

Борьба с фейками не должна ограничивать свободы СМИ

В Чехии, Сербии и Италии имели место случаи, когда журналистов не пускали на пресс-конференции, не позволяли им получать информацию от органов здравоохранения и документировать операции органов охраны порядка. Наконец, в Турции несколько журналистов были задержаны за освещение ими темы пандемии.

"Нет никаких сомнений в том, что правительства сталкиваются с беспрецедентными вызовами в ходе нынешней пандемии. Это, однако, не может служить предлогом для ограничения свободы прессы и, следовательно, доступа людей к информации. Журналисты и СМИ выполняют насущно необходимую работу на благо общества. Их работу нужно защищать, а не ограничивать", - подчеркивается в заявлении комиссара СЕ по правам человека Дуньи Миятович.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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