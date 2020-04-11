В России отложат призыв выпускников школ в армию

В России отложат военный призыв для выпускников этого года, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании в Москве о ситуации в сфере образовании в условиях коронавируса в четверг, 21 мая. По словам Путина, соответствующая договоренность достигнута с министерством обороны России.

Ранее об отсрочке призыва в армию для выпускников школ, которым исполнилось 18 лет, объявил начальник генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ (единый государственный экзамен – Ред.), а таких насчитывается у нас около 15 из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года, не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения", - сказал Герасимов на селекторном совещании 21 мая.

Герасимов также сказал, что "студенты, которые завершают обучение в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования, будут вызваны на мероприятия призыва после сдачи выпускных экзаменов". Ранее Национальный родительский комитет попросил премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу перенести весенний призыв из-за отсрочки сдачи ЕГЭ: родители выпускников опасались, что их детей могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.

ЕГЭ начнется 29 июня

По решению Путина, ЕГЭ начнется по всей России 29 июня, но сдавать его будут лишь те, кто желает поступить в вузы в этом году. Аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Президент отметил, что "такое решение является исключением" из-за эпидемии коронавируса.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил на совещании у Путина, что прием документов от выпускников школ этого года вузы России начнут в июле, при этом старт учебного года переносить не планируется. "Прием документов в вузы на направления магистратуры планируется начать уже в июне, а для выпускников 2020 года - в июле. При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно, и учебный год вузы настроены начать 1 сентября", - сказал Фальков.

На совещании Владимир Путин также сообщил, что зачисление в вузы России по результатам ЕГЭ начнутся уже в августе. Тогда же выпускники, которые не смогли по уважительным причинам сдать ЕГЭ в июне, смогут сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в вузах, чтобы начать учиться уже осенью без потери целого года.

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