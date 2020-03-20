 В России отдан приказ о начале весеннего призыва в армию | Новости из Германии о России | DW | 01.04.2020

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Россия

В России отдан приказ о начале весеннего призыва в армию

Приказ о призыве за подписью министра обороны РФ Сергея Шойгу обнародован в "Красной Звезде". Из-за коронавируса отправка новобранцев в войска запланирована лишь на май-июнь.

Российский солдат-срочник

В России в среду, 1 апреля, стартует весенний призыв в вооруженные силы. Соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу обнародован в официальной газете российского военного ведомства "Красная Звезда". В войска будет направлено 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.

Срок весеннего призыва - с 1 апреля по 15 июля, однако из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 большинство новобранцев будут направлены в войска в мае-июне. Шойгу еще 20 марта заявил, что всех призывников протестируют на коронавирус, и в войска направят лишь тех, у кого результаты диагностики будут отрицательными. Кроме того, все новобранцы, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин.

Будущих солдат-срочников к местам службы будут доставлять в масках. Новобранцы будут изолированно размещаться в залах ожидания вокзалов и аэропортов, чтобы исключить их контакты с гражданским населением. Призыв пройдет в 83 субъектах РФ, за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где в армию пойдут только осенью.

С 1 января 2008 года срок службы в вооруженных силах РФ по призыву составляет 12 месяцев.

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    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

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    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

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    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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