В России курс евро превысил 84 рубля, в Германии падает DAX

Курс евро к рублю в четверг, 12 марта, в ходе торгов на Московской бирже превысил 84 рубля. Этот показатель был достигнут около 12.00 по московскому времени. Курс доллара превысил 74 рубля.

Резкое снижение курса российской валюты происходит на фоне распространения эпидемии коронавируса и обвала мировых цен на нефть. Утром 12 марта баррель нефти Brent на Лондонской биржен стоил 33,87 доллара. Еще в феврале евро в России стоил меньше 70 рублей.

Падают курсы акций в Германии

Главный немецкий биржевой индекс DAX в четверг впервые с лета 2016 года опустился ниже 10 тысяч пунктов. На индексе отразились новости о решении президента США Дональда Трампа ограничить въезд в страну для жителей Евросоюза из-за распространения коронавируса. Аналитики говорят о "состоянии паники" на бирже. Долларовый индекс РТС также впервые с июля 2017 года упал ниже отметки 1000 пунктов.

На этом фоне падают акции авиакомпаний, вынужденных сокращать рейсы. В частности, акции немецкой авиакомпании Lufthansa, отменившей из-за эпидемии 23 тысячи рейсов, упали на 9,6 процента. В среду "Аэрофлот" объявил о резком сокращении рейсов в Германию, Францию и Испанию, после его акции упали на 7,5 процента.

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