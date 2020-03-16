 В португальских отелях Роналду усомнились в планах футболиста | Новости из Германии о Европе | DW | 15.03.2020

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Европа

В португальских отелях Роналду усомнились в планах футболиста

Испанская газета Marca сообщила, что Роналдо переоборудует свои отели в Португалии под клиники для больных коронавирусом. Позже издание удалило твит, а в отелях футболиста выразили сомнение в правдоподобности сообщений.

Футболист Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Сообщение СМИ о том, что нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду переоборудует свои отели в Португалии в бесплатные больницы для заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2, по всей видимости оказалось неверным. В ночь на понедельник, 16 марта, представитель принадлежащего футболисту отеля в Лиссабоне опроверг информацию, опубликованную, в частности, испанской газетой Marca. "Мы являемся отелем и не станем больницей. Сегодня день, как и любой другой, мы есть и остаемся отелем", - заявил он в эфире нидерландского телеканала RTL Nieuws.

В свою очередь португальский журналист Филипе Каетану назвал сообщение о Роналду фейковой новостью. Газета Marca удалила соответствующий твит со своей страницы в Twitter.

Сообщение Marca

Ранее данное издание сообщило, что португальский футболист намерен превратить в клиники свои отели в Португалии для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, Роналду якобы будет оплачивать работу врачей и других сотрудников, а для пациентов с SARS-CoV-2 лечение в больницах будет бесплатным.

"Мы должны прислушиваться к властям, защита нашей жизни выше всяких интересов", - процитировала Marca слова футболиста, в настоящий момент находящегося на карантине на его родном острове Мадейра после заражения коронавирусом одного из футболистов команды. Один из принадлежащих Роналду отелей находится в главном городе Мадейры Фуншале, другой - в Лиссабоне.

Эпицентр вспышки коронавируса переместился в Европу

С начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года коронавирус SARS-CoV-2 выявлен в 158 странах и территориях. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале пандемии коронавируса. В мире официально подтверждены более 170 000 случаев заражения, более 6 тысяч человек скончались, почти 78 тысяч больных выздоровели.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:  

При этом почти 81 тысяча случаев заболевания и более 3000 летальных исходов приходится на КНР. В настоящее время эпицентр коронавируса переместился в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия. Здесь насчитывается 24 747 случаев заражения, 1809 человек скончались. В Испании выявлено почти 8 тысяч заболевших, в Германии - почти 6 тысяч, во Франции - 5,4 тысячи. В Португалии пока официально зарегистрировано 245 пациентов с коронавирусом, вызывающим пневмонию COVID-19.
 

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    Автор: Марина Барановская


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