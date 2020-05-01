 В Московской области начали работу призывные комиссии | Новости из Германии о России | DW | 12.05.2020

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Россия

В Московской области начали работу призывные комиссии

На сборном пункте в городе Железнодорожный подразделения химзащиты провели спецобработку объекта. Первые отправки новобранцев в войска начнутся после 20 мая.

Российский военнослужащий в поезде

В Московской области, во вторник, 12 мая, приступили к работе призывные комиссии. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что на сборном пункте в городе Железнодорожный подразделения химзащиты провели специальную обработку КПП, лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовой, а также прилегающей территории.

В пресс-службе отметили, что для проведения весеннего призыва во все военкоматы Московской области поступили медицинские маски и тесты на определение вирусных заболеваний. По данным на 11 мая, Московская область занимает второе место после столицы по числу инфицированных коронавирусом. В Москве зафиксировано 115 909, а в Подмосковье - 21,5 тыс. случаев инфекции.

Весенний призыв в России начался 1 апреля, однако из-за коронавируса было решено не приглашать призывников в военкоматы, а перевести общение с ними в режим онлайн. В военкоматах ввели усиленный противоэпидемический режим, создали запас тестов на коронавирус, масок и средств дезинфекции. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в войска в ходе весеннего призыва будет отправлено 135 тыс. человек. Первые отправки новобранцев к местам несения службы запланированы на период после 20 мая.

Двухнедельный карантин

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта сообщил, что большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Он также сказал, что все призывники, прибывшие в воинские части в ходе весенней призывной компании, пройдут двухнедельный карантин.

"Система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях синхронизирована с работой системы по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах предусмотрена возможность маневра призывными ресурсами", - сообщал тогда сайт Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства на 11 мая, в структурах Минобороны коронавирусом инфицированы 3357 человек - военнослужащих, курсантов, гражданских специалистов и воспитанников довузовских учреждений.

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    Автор: Михаил Бушуев


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