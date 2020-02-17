В Китае от коронавируса скончалось более 2000 человек

Количество умерших от воспаления легких, вызванного новым коронавирусом COVID-19, в Китае превысило 2000 человек. По данным национальной комиссии по здравоохранению, обнародованным в среду, 19 февраля, число скончавшихся от коронавируса за сутки выросло на 136, составив 2004 человека. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом, таким образом, увеличилось на 1749 и достигло 74 185. Это самое низкое число новых зафиксированных случаев заражения с 29 января, сообщает агентство Reuters.

В китайской провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от распространения вируса, умерло 132 человека. Количество новых подтвержденных случаев заражения составило 1693 человека. За пределами материкового Китая на сегодняшний день было зафиксировано 5 случаев смерти от коронавируса и почти 1000 случаев заражения, 16 из них - в Германии (семеро жителей ФРГ уже избавились от опасного вируса и выписаны из стационара).

Выросло и количество медиков, заразившихся коронавирусом с момента его вспышки в конце декабря. По официальным данным, которые приводят китайские государственные СМИ, вирусом COVID-19 заразились уже по меньшей мере 3000 врачей и сотрудников больниц. Ранее было известно о 1700 случаях. Большинство медиков, у которых был выявлен вирус, работали в провинции Хубэй.

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