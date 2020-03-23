 В Германию доставлены тяжелобольные пациенты с коронавирусом из Италии | Новости из Германии о Германии | DW | 24.03.2020

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Германия

В Германию доставлены тяжелобольные пациенты с коронавирусом из Италии

Итальянские пациенты с COVID-19 будут проходить лечение в университетской клинике Лейпцига и других больницах Саксонии.

Самолет итальянских вооруженных сил в аэропорту Лейпцига

Самолет итальянских вооруженных сил доставил пациентов в Лейпциг

В Германию доставлена из Италии группа тяжелобольных пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. В ночь на вторник, 24 марта, в аэропорту Лейпцига приземлился самолет вооруженных сил Италии, на борту которого находились больные пневмонией COVID-19. По данным газеты Bild, речь идет пока о двух пациентах, их доставили в университетскую клинику Лейпцига.

Сопровождавший больных глава итальянского ведомства гражданской обороны поблагодарил Саксонию за помощь и указал, что теперь властям придется принять еще одно трудное решение - выбрать пациентов, которые также будут перевезены для лечения в Германию. Позже в тот же день ожидается прибытие других самолетов из Италии, на борту которых будет по два пациента. Их распределят в кардиологический центр Лейпцига, университетскую клинику Дрездена и специализирующуюся на легочных заболеваниях клинику в Косвиге, указывает далее Bild.

Глава Саксонии сообщил о наличии мест в клиниках

О намерении принять пациентов из Италии, особенно тяжело пострадавшей в ходе пандемии коронавируса, сообщил накануне глава федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). По его словам, власти Италии обратились с просьбой о помощи, а саксонские клиники сообщили о наличии свободных мест. "Это важный знак, что мы можем и другим помочь", - подчеркнул политик.

Кроме того, по словам Кречмера, лечение пациентов из Италии позволит саксонским врачам составить картину того, как протекает легочное заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом. Изначально он сообщил о шести пациентах из Италии, затем о восьми. По состоянию на 24 марта, в Саксонии зарегистрировано 917 случаев заражения, большинство из которых приходятся на Дрезден, Цвиккау и Лейпциг. Три пациента скончались.

О намерении принять на лечение итальянских пациентов заявили и власти Северного Рейна – Весталии, который является эпицентром распространения коронавируса в Германии. Земля может принять десять больных из Италии, сообщил премьер-министр Армин Лашет (Armin Laschet), добавив, что они будут доставлены итальянскими ВВС в ближайшие дни.

Пациенты из Франции в немецких клиниках

Накануне в университетскую клинику федеральной земли Саар в Хомбуге доставлены пять пациентов из соседнего французского региона Гранд-Эст, серьезно пострадавшего в ходе пандемии коронавируса. Ранее власти земель Баден-Вюртемберг, Саар и Рейнланд-Пфальц предложили Франции забрать на лечение часть тяжелобольных, чтобы несколько разгрузить больницы восточных регионов Франции и освободить в них койки с аппаратами искусственной вентиляции легких. 

В общей сложности коронавирус SARS-CoV-2 выявлен в 196 странах и территориях с момента вспышки в Китае в конце 2019 года. Коронавирусная инфекция, по информации сайта Worldometer, зафиксирована у 384 тысяч человек, 16,6 тысячи больных скончались. На данный момент наибольшее количество заражений фиксируется в Италии, где, по данным на 23 марта, заразились почти 64 тысячи человек, скончались более 6 тысяч. В Германии около 30 тысяч пациентов с коронавирусом, скончались при этом 130.

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    Автор: Марина Барановская


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Контекст

Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

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