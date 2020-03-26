 В Германии начали производить съедобную туалетную бумагу (фото) | Кадр дня | DW | 27.03.2020

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Кадр за кадром

В Германии начали производить съедобную туалетную бумагу (фото)

В одной немецкой кондитерской решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.

Под белой глазурью - аппетитный сдобный кекс

Под белой глазурью - аппетитный сдобный кекс

Дортмунд • Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. По данным медиакомпании WDR, например, в земле Северный Рейн - Вестфалия спрос на туалетную бумагу в предприятиях розничной торговли за месяц увеличился на 700 процентов. Здешние крупные фабрики, выпускающие этот товар, перешли на семидневную неделю и круглосуточный режим. В целом по Германии, согласно данным Федерального ведомства статистики, спрос на туалетную бумагу по сравнению с обычным уровнем увеличился более чем втрое. 

Во время частичного локдауна булочные-кондитерские в Германии торгуют только на вынос. Кафе при них закрыты

Во время частичного локдауна булочные-кондитерские в Германии торгуют только на вынос. Кафе при них закрыты

Оптовая "скидка наоборот" и другие меры в магазинах

Иррациональное поведение покупателей привело к необходимости временно ограничивать отпуск туалетной бумаги одной - двумя упаковками в руки. В некоторых магазинах ввели минимальную сумму чека, то есть продадут бумагу, только если вы купите прочих товаров как минимум на 25 евро. Ведь отдельные клиенты покупали в несколько заходов - до тех пор, пока полностью не забивали туалетной бумагой багажник и салон своей машины. В свою очередь, один супермаркет в Дюссельдорфе придумал своего рода оптовую "скидку наоборот": первая упаковка - 2,99 евро, вторая - 3,99 евро, третья - 4,99 евро, четвертая - 5,99 евро, а пятая - сразу 7,99 евро. 

В кондитерской Тим Кортюма в Дортмунде в обычные времена работает 40 сотрудников

В кондитерской Тим Кортюма в Дортмунде в обычные времена работает 40 сотрудников

Рецепт "туалетной бумаги" из булочной

Оригинально отреагировал на происходящее владелец кондитерской в Дортмунде Тим Кортюм (Tim Kortüm). Сначала ради шутки он испек несколько "бумажных рулонов" из сдобного теста. Для этого пекарь использовал традиционный рецепт мраморных кексов, которые покрыл белой глазурью. Как сообщает агентство dpa, восемь первых "рулонов" были раскуплены в считаные минуты. Сейчас здесь ежедневно производят и продают около двухсот таких кексов "туалетной бумаги". Надо же чем-то хотя бы частично компенсировать отмену заказов на свадебные торты и на доставку булочек и бутербродов на конференции и другие мероприятия!  

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  • Посетители общественной столовой держат в руках тарелку с картофелем и овощами и столовые приборы.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

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    Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

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  • Посылки и другие почтовые отправления, упакованные в пакеты и картонные коробки.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Посылки из-за границы

    На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

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    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Замороженные продукты

    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

  • Летучая мышь

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


Контекст

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