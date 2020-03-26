В Германии начали производить съедобную туалетную бумагу (фото)

Дортмунд • Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. По данным медиакомпании WDR, например, в земле Северный Рейн - Вестфалия спрос на туалетную бумагу в предприятиях розничной торговли за месяц увеличился на 700 процентов. Здешние крупные фабрики, выпускающие этот товар, перешли на семидневную неделю и круглосуточный режим. В целом по Германии, согласно данным Федерального ведомства статистики, спрос на туалетную бумагу по сравнению с обычным уровнем увеличился более чем втрое.

Во время частичного локдауна булочные-кондитерские в Германии торгуют только на вынос. Кафе при них закрыты

Оптовая "скидка наоборот" и другие меры в магазинах

Иррациональное поведение покупателей привело к необходимости временно ограничивать отпуск туалетной бумаги одной - двумя упаковками в руки. В некоторых магазинах ввели минимальную сумму чека, то есть продадут бумагу, только если вы купите прочих товаров как минимум на 25 евро. Ведь отдельные клиенты покупали в несколько заходов - до тех пор, пока полностью не забивали туалетной бумагой багажник и салон своей машины. В свою очередь, один супермаркет в Дюссельдорфе придумал своего рода оптовую "скидку наоборот": первая упаковка - 2,99 евро, вторая - 3,99 евро, третья - 4,99 евро, четвертая - 5,99 евро, а пятая - сразу 7,99 евро.

В кондитерской Тим Кортюма в Дортмунде в обычные времена работает 40 сотрудников

Рецепт "туалетной бумаги" из булочной

Оригинально отреагировал на происходящее владелец кондитерской в Дортмунде Тим Кортюм (Tim Kortüm). Сначала ради шутки он испек несколько "бумажных рулонов" из сдобного теста. Для этого пекарь использовал традиционный рецепт мраморных кексов, которые покрыл белой глазурью. Как сообщает агентство dpa, восемь первых "рулонов" были раскуплены в считаные минуты. Сейчас здесь ежедневно производят и продают около двухсот таких кексов "туалетной бумаги". Надо же чем-то хотя бы частично компенсировать отмену заказов на свадебные торты и на доставку булочек и бутербродов на конференции и другие мероприятия!

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