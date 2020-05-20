В Бразилии за сутки выявлено 20 тысяч заражений коронавирусом

В Бразилии зафиксировано рекордное суточное число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 - почти 20 тысяч случаев. Об этом в среду, 20 мая, сообщает Минздрав страны. Согласно этим данным, за 24 часа было зафиксировано 19 951 заражений и 888 смертей от последствий заболевания COVID-19. Во вторник в Бразилии от этой причины умерло более 1000 человек.

Во вторник же Бразилия вышла на третье место в мире по общему числу зараженных коронавирусом, обогнав Великобританию. Теперь по масштабу пандемии Бразилия уступает только России и США и за последнюю неделю обогнала Испанию, Италию и Францию. При этом, как сообщает агентство AFP, реальное число зараженных в латиноамериканской стране может быть выше в 15 раз из-за относительно малого числа проводимых тестов.

Президент Бразилии игнорирует рекомендации ВОЗ

Ситуация осложняется тем, что президент страны Жаир Болсонару сознательно игнорирует рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и собственного Минздрава, которые призывают граждан придерживаться правил социального дистанцирования. Он называет коронавирус всего лишь "небольшим гриппом" и резко критикует губернаторов, ограничивших общественную жизнь в своих регионах.

Болсонару неоднократно заявлял, что закрытие на карантин магазинов, ресторанов и школ не по силам для экономики Бразилии. В конфликте вокруг мер по борьбе с коронавирусом Болсонару 16 мая лишился уже второго министра здравоохранения за один месяц.

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Смотреть видео 02:37 Поделиться В Бразилии не успевают хоронить жертв коронавируса Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3cF1q В Бразилии не успевают хоронить жертв коронавируса