 В Беларуси во время эпидемии коронавируса проходит субботник | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.04.2020

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Беларусь

В Беларуси во время эпидемии коронавируса проходит субботник

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали властям Беларуси отменить массовые мероприятия из-за вируса SARS-CoV-2. Но президент Александр Лукашенко решил не переносить субботник.

Участники субботника в Минске с лопатами и троллейбусы на шоссе

Субботник в Минске 25 апреля 2020 года

В Беларуси, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в субботу, 25 апреля, проходит общереспубликанский субботник, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. В частности, Комитет государственного контроля провел акцию по высадке деревьев, участники которой обошлись без защитных масок и не соблюдали рекомендации по социальному дистанцированию, сообщает корреспондент DW из Минска. При этом среди членов минского отделения Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ), устроивших субботник на военном кладбище, лишь несколько человек были в защитных масках.

Президент страны Александр Лукашенко не увидел оснований для переноса или отмены мероприятия. "Люди все равно работают в пятницу, и, если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет", - объяснил глава государства. Белорусский лидер также не видит необходимости в отмене массовых мероприятий. "Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся", - заявил Лукашенко.

Миссия ВОЗ в Беларуси

В начале апреля в стране работала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По результатам миссии они заявили, что руководство страны должно готовиться к худшим сценариям. Специалисты ВОЗ, обеспокоенные ситуацией с возбудителем заболевания COVID-19 в Беларуси, порекомендовали, в числе прочего, запретить массовые мероприятия. Однако правительство позднее приняло постановление о проведении общереспубликанского субботника.

Коронавирус SARS-CoV-2 проник в 210 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. Возбудитель COVID-19 выявлен у более 2,8 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 195 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США. В Беларуси по состоянию на 24 апреля вирус обнаружен у 8773 человек, 63 больных скончались.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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    Автор: Галина Петровская


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Беларусь: субботник во время коронавируса

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