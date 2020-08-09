Выборы президента Беларуси: реальность настоящая и виртуальная

Основной день голосования на выборах президента Беларуси начался с ухудшения работы интернета. В итоге, с самого утра воскресенья, 9 августа, труднодоступными оказались не только критично настроенные к нынешней белорусской власти сайты, но и соцсети, и завязанные на интернет сервисы. Платежи по карточкам проходили с перебоями, "Яндекс-такси" не могли принять заказы в центре города из-за отсутствия связи и т. д.

Также утром на подъездах к Минску появились машины военной раскраски, которые, судя по всему, поддерживали сотрудников ГАИ, проверяющих въезжающие в столицу Беларуси машины. В пресс-службе МВД на запрос DW затруднились объяснить, что эта за техника и кому она принадлежит. К вечеру оказались перекрыты подступы к площади Независимости, где находится Дом правительства и расположен Центризбирком.

На участке закончились бюллетени?

В течение дня во многих районах Минска выстроились очереди перед входом на избирательные участки. Более того, как сообщила DW наблюдатель от кампании "Честные люди", на участке №42 Первомайского района по улице Туровского закончились бюллетени. "Было очень много возмущений, ругались с представителями школы, требовали председателя комиссии предъявить для разбирательств, но она так и не вышла к людям, ничего не сказала. Примерно минут на 40 остановился процесс голосования как таковой вообще", - рассказала наблюдатель.

Военная техника на подъезде к Минску 9 августа 2020 года

По ее словам, никто не объяснил, как могут закончиться бюллетени на участке. В ЦИК ситуацию также не прояснили. Со ссылкой на эпидемиологическую ситуацию комиссия отказалась от проведения пресс-конференций в день голосования, а ее телефон был постоянно занят. "Как они (комиссия - Ред.) сейчас будут дебет с кредитом сводить - мы плохо понимаем. Судя по вывешенным протоколам, избиратели уже закончились, а они все идут и идут", - поделилась своими наблюдениям с корреспондентом DW уже одна из избирательниц.

К полудню основного дня голосования выборы были признаны состоявшимися: председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что свои голоса отдали более 54 процентов избирателей. Судя по официальной версии, это стало возможным благодаря досрочному голосованию, начавшемуся 6 августа. По мнению оппозиционных кандидатов, досрочное голосование - благодатная почва для фальсификаций. А нехватку бюллетеней Ермошина объяснила порчей бюллетеней, к которой, по ее словам, призывали "Честные люди".

Выборы президента Беларуси больше не тайные?

Еще одна новация - выборы-2020 стали не тайными, а явными: избирательные кабинки со ссылкой на коронавирус сделали открытыми - без шторок или дверей, которые закрывали бы избирателя от комиссии. Некоторые граждане поддержали инициативу "Голос" присылать фото заполненного бюллетеня - своего рода попытка альтернативного подсчета голосов. Это было заметно, так как у многих при фотографировании срабатывала вспышка. Корреспондент DW мог видеть, как свой бюллетень фотографировал примерно каждый третий избиратель.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время голосования в Минске 9 августа 2020 года

Независимые наблюдатели (опять-таки под предлогом пандемии) не могли следить за процедурой голосования и подсчета голосов. Они в прямом смысле слова оказались на улице, где пытались вести учет явки. В помещении место нашлось практически только для наблюдателей от провластных организаций.

Домохозяйка против президента

Главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в ходе предвыборной кампании неожиданно стала домохозяйка Светлана Тихановская. Она, члены ее семьи и избирательного штаба, другие претенденты на пост главы государств и их сторонники и в день выборов, и до них подверглись беспрецедентному давлению со стороны властей. Несмотря на это к средней школе №137 в столичном микрорайоне "Восток", где голосовала Тихановская, пришли несколько сотен ее сторонников и множество журналистов. К объявленному времени кандидат опоздала из-за проливного дождя. Пока ее ждали, участковая комиссия провела дезинфекцию, надела маски и пластиковые щитки, но потом из-за духоты некоторые члены комиссии их все-таки сняли.

Примерно в половине третьего Тихановская приблизилась к крыльцу школы. Избиратели приветствовали ее аплодисментами и криками "Света!", "Молодец!", "Жыве Беларусь!" и "Верам! Можам! Пераможам!" (Верим! Можем! Победим!). "Света!" кричали чаще всего. Тихановская проголосовала и сделала короткое заявление для журналистов: "Я очень хочу, чтобы выборы были честными, потому что если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича (Лукашенко - Ред.), то мы же с этим согласимся, если выборы честные". После этого сторонники Тихановской взяли своего кумира в кольцо: кто-то хотел ее обнять, кто-то сделать с ней селфи, кто-то брал автографы, многие просто снимали происходящее.

Мария Колесникова поддержала Светланы Тихоновскую на выборах не только объятиями

Здесь же присутствовала соратница Тихановской, спикер штаба оказавшегося за решеткой перед выборами другого претендента в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова. В интервью DW Колесникова сказала: "Мы уверены, что перемены возможны. Это только начало того, что происходит, и очень важно, чтобы все друг друга поддерживали в такое сложное время. Очень много зависит от тех людей, которые будут подписывать конечные протоколы. Мы их призываем поступать по совести и не бояться говорить правду".

Баланс мнений сместился против Лукашенко

В президенты Беларуси баллотировались пять кандидатов. Кроме Лукашенко и Тихановской - лидер движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат парламента Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Громада" Сергей Черечень. И хотя на своем избирательном участке Александр Лукашенко в воскресенье заявил, что не считает Тихановскую своим главным конкурентом, в разговорах избирателей звучали лишь две фамилии - Лукашенко и Тихановской.

В последние годы на выборах журналистам для баланса было легко найти мнения, как сторонников действующего президента, так и его оппонентов. Сейчас же, похоже, быть сторонником Лукашенко, по крайней мере, в Минске, стало непопулярно. Пенсионер Надежда Белевич призналась DW, что давно не ходила на выборы, а теперь пришла: "Я вижу необыкновенный общественный подъем. Я просто счастлива, понимаете, когда дети идут с белыми браслетами (по инициативе штаба Тихановской - символ перемен - Ред.). Мне просто хочется обнять этих людей". Другая пенсионерка, представившаяся Татьяной, рассказала: "Нас потряс мужчина лет 60 в камуфляже, с орденами боевыми и с белой лентой на рукаве. Понимаете? Идут бабушки с белыми лентами и куча молодежи". И Татьяна, и Надежда считают, что перемены в Беларуси близки.

Но если Надежда говорит о том, что изменения уже произошли, общество проснулось, то Татьяны опасается репрессий: "Мне очень жалко тех детей, которые, жертвуя собой, пойдут за нас". Национальный экзитпол (опрос избирателей на выходе с участков), проведенный одной из структур провластного Белорусского комитета молодежных организаций и единственно официально разрешенный на нынешних выборах, представил иную картину. По его данным, почти 80 процентов граждан страны проголосовали за Лукашенко, а Тихановская не набрала и семи процентов. После этого сообщения в Минске окончательно рухнул интернет.

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