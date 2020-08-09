 Официальный экзитпол дает Лукашенко почти 80 процентов голосов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.08.2020

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Беларусь

Официальный экзитпол дает Лукашенко почти 80 процентов голосов

Независимые опросы в Беларуси не проводились. Согласно же официальному экзитполу, Лукашенко заручился 79,7 процентами голосов. Тихановской дали 6,8 процента голосов.

Очередь желающих проголосовать на президентских выборах в Беларуси

Очередь желающих проголосовать на президентских выборах в Беларуси

В Беларуси закрылись избирательные участки на выборах президента республики. Согласно экзитполу, проведенному  лабораторией социологических исследований Республиканского союза общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций",  победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.Об этом сообщает информационное агентство "БелТА" в воскресенье, 9 августа.

По данным официального экзитпола, Лукашенко поддержали 79,7 процентов от числа белорусов, принявших участие в голосовании. Второе место отдали Светлане Тихановской с 6,8 процентов голосов. Три оставшихся кандидата в президенты вместе не набрали и 5% поддержки. Против всех проголосовали 9,2% участникогв выборов.

Устроители экзитпола опросили 12 340 избирателей на 320 участках по всей стране. Согласились ответить 67,6% опрошенных.  

Проведение, как незавимых экзитполов, так и социологических опросов накануне голосования, было не разрешено белорусскими властями.

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 15:37

Женское трио против Лукашенко: Тихановскую поддержат штабы Бабарико и Цепкало. DW Новости (17.07.20)

Контекст

Еще не было выборов, а репрессии уже идут: эксперты из ФРГ о мерах Лукашенко

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