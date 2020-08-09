Официальный экзитпол дает Лукашенко почти 80 процентов голосов

В Беларуси закрылись избирательные участки на выборах президента республики. Согласно экзитполу, проведенному лабораторией социологических исследований Республиканского союза общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций", победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.Об этом сообщает информационное агентство "БелТА" в воскресенье, 9 августа.

По данным официального экзитпола, Лукашенко поддержали 79,7 процентов от числа белорусов, принявших участие в голосовании. Второе место отдали Светлане Тихановской с 6,8 процентов голосов. Три оставшихся кандидата в президенты вместе не набрали и 5% поддержки. Против всех проголосовали 9,2% участникогв выборов.

Устроители экзитпола опросили 12 340 избирателей на 320 участках по всей стране. Согласились ответить 67,6% опрошенных.

Проведение, как незавимых экзитполов, так и социологических опросов накануне голосования, было не разрешено белорусскими властями.

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