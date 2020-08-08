 Выборы в Беларуси: объятия, ″ВИА Гра″ и огромные очереди (фотогалерея) | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 09.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Выборы в Беларуси: объятия, "ВИА Гра" и огромные очереди (фотогалерея)

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. DW собрала в фотогалерее самые яркие моменты этого дня.

  • Жители деревни Боровляны под Минском стоят в очереди у входа на избирательный участок.

    Как белорусы выбирают президента

    Очереди на избирательных участках в Беларуси...

    В день голосования у многих избирательных участков выстроились огромные очереди. Так выглядел вход на участок в деревне Боровляны под Минском. Белорусы могут отдать свой голос на 5767 избирательных участках по всей стране.

  • Очередь у здания посольства Беларуси в Санкт-Петербурге: очередь растянулась на несколько десятков метров.

    Как белорусы выбирают президента

    ... и у белорусских посольств за пределами страны

    А это очередь из желающих проголовать у здания посольства Беларуси в Санкт-Петербурге.

  • Белорусы на марше протеста в Берлине 9 августа

    Как белорусы выбирают президента

    Марш протеста в Берлине на 34-градусной жаре

    Живущие в Германии белорусы 9 августа прошли с маршем протеста по центру Берлина. Они требовали честных выборов и отставки президента Лукашенко. Протестующих не остановила даже жара в 34 градуса. У посольства Беларуси в немецкой столице тоже выстроилась огромная очередь из желающих отдать свой голос на выборах президента.

  • Женщина опубкает избирательный бюллетень в урну, на которой написано Досрочное голосование

    Как белорусы выбирают президента

    Рекордный показатель на досрочном голосовании

    Уже в полдень по местному времени ЦИК Беларуси признал выборы состоявшимися: во всех регионах страны, кроме Минска, явка превысила 50 процентов. Почти 42 процента избирателей проголосовали во время досрочного голосования 4-8 августа. Этот показатель стал рекордным за всю историю страны.

  • Президент Александр Лукашенко опускает избирательный бюллетень в урну для голосования.

    Как белорусы выбирают президента

    Президент Александр Лукашенко проголосовал в центре Минска

    Александр Лукашенко проголосвал утром на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры в центре Минска. По сообщениям белорусскоих СМИ, президент был в приподнятом настроении и шутил.

  • Светлана Тихановская голосует в окружении журналистов

    Как белорусы выбирают президента

    Тихановская голосовала под аплодисменты сторонников

    А вот как голосовала главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская. На избирательный участок она пришла в окружении сторонников и журналистов. Около двухсот человек встретили ее аплодисментами и криками "Света!" и "Молодец!"

  • Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова

    Как белорусы выбирают президента

    Мария Колесникова приехала поддержать Тихановскую

    Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова приехала на избирательный участок, где голосовала Тихановская, чтобы поддержать соратницу.

  • Светлана Тихановская и Мария Колесникова обнимаются у вхда на избирательный участок

    Как белорусы выбирают президента

    Объятия у входа на избирательный участок

    У входа на избирательный участок представительницы объединенной команды соперников Лукашенко поприветствовали друг друга крепкими объятиями. Вечером накануне голосования Колесникову временно задержала милиция, но практически сразу отпустила.

  • Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова

    Как белорусы выбирают президента

    Лукашенко сравнил трио Тихановская-Колесникова-Цепкало с группой "ВИА Гра"

    В разговоре с корреспондентом DW после голосования на избирательном участке Лукашенко сравнил Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, представляющих объединенный штаб его соперников на выборах, с группой "ВИА Гра". 9 августа стало известно, что Цепкало, супруга незарегистрированного кандидата в президенты, покинула Беларусь из соображений безопасности.

  • Белорусской ОМОН задерживает мужчину.

    Как белорусы выбирают президента

    Новые задержания накануне выборов

    Голосование на президентских выборов сопровождается задержаниями. За сутки до голосования были задержаны несколько сторонников штаба Тихановской. В день основного голосования в Минске задержали троих корреспондентов российского телеканала "Дождь".

    Автор: Ирина Филатова


  • Жители деревни Боровляны под Минском стоят в очереди у входа на избирательный участок.

    Как белорусы выбирают президента

    Очереди на избирательных участках в Беларуси...

    В день голосования у многих избирательных участков выстроились огромные очереди. Так выглядел вход на участок в деревне Боровляны под Минском. Белорусы могут отдать свой голос на 5767 избирательных участках по всей стране.

  • Очередь у здания посольства Беларуси в Санкт-Петербурге: очередь растянулась на несколько десятков метров.

    Как белорусы выбирают президента

    ... и у белорусских посольств за пределами страны

    А это очередь из желающих проголовать у здания посольства Беларуси в Санкт-Петербурге.

  • Белорусы на марше протеста в Берлине 9 августа

    Как белорусы выбирают президента

    Марш протеста в Берлине на 34-градусной жаре

    Живущие в Германии белорусы 9 августа прошли с маршем протеста по центру Берлина. Они требовали честных выборов и отставки президента Лукашенко. Протестующих не остановила даже жара в 34 градуса. У посольства Беларуси в немецкой столице тоже выстроилась огромная очередь из желающих отдать свой голос на выборах президента.

  • Женщина опубкает избирательный бюллетень в урну, на которой написано Досрочное голосование

    Как белорусы выбирают президента

    Рекордный показатель на досрочном голосовании

    Уже в полдень по местному времени ЦИК Беларуси признал выборы состоявшимися: во всех регионах страны, кроме Минска, явка превысила 50 процентов. Почти 42 процента избирателей проголосовали во время досрочного голосования 4-8 августа. Этот показатель стал рекордным за всю историю страны.

  • Президент Александр Лукашенко опускает избирательный бюллетень в урну для голосования.

    Как белорусы выбирают президента

    Президент Александр Лукашенко проголосовал в центре Минска

    Александр Лукашенко проголосвал утром на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры в центре Минска. По сообщениям белорусскоих СМИ, президент был в приподнятом настроении и шутил.

  • Светлана Тихановская голосует в окружении журналистов

    Как белорусы выбирают президента

    Тихановская голосовала под аплодисменты сторонников

    А вот как голосовала главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская. На избирательный участок она пришла в окружении сторонников и журналистов. Около двухсот человек встретили ее аплодисментами и криками "Света!" и "Молодец!"

  • Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова

    Как белорусы выбирают президента

    Мария Колесникова приехала поддержать Тихановскую

    Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова приехала на избирательный участок, где голосовала Тихановская, чтобы поддержать соратницу.

  • Светлана Тихановская и Мария Колесникова обнимаются у вхда на избирательный участок

    Как белорусы выбирают президента

    Объятия у входа на избирательный участок

    У входа на избирательный участок представительницы объединенной команды соперников Лукашенко поприветствовали друг друга крепкими объятиями. Вечером накануне голосования Колесникову временно задержала милиция, но практически сразу отпустила.

  • Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова

    Как белорусы выбирают президента

    Лукашенко сравнил трио Тихановская-Колесникова-Цепкало с группой "ВИА Гра"

    В разговоре с корреспондентом DW после голосования на избирательном участке Лукашенко сравнил Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, представляющих объединенный штаб его соперников на выборах, с группой "ВИА Гра". 9 августа стало известно, что Цепкало, супруга незарегистрированного кандидата в президенты, покинула Беларусь из соображений безопасности.

  • Белорусской ОМОН задерживает мужчину.

    Как белорусы выбирают президента

    Новые задержания накануне выборов

    Голосование на президентских выборов сопровождается задержаниями. За сутки до голосования были задержаны несколько сторонников штаба Тихановской. В день основного голосования в Минске задержали троих корреспондентов российского телеканала "Дождь".

    Автор: Ирина Филатова


Смотрите также:

Смотреть видео 14:11

Грязные выборы Лукашенко: предвыборная кампания в Беларуси и что говорит Европа

Контекст

"ВИА Гра" для Лукашенко: что сказал президент Беларуси после голосования

После голосования на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко перечислил тех, кто вызвал его раздражение в ходе предвыборной кампании, и дал свое название трио Тихановской-Цепкало-Колесниковой.  

Выборы-2020 в Беларуси: главное о президентской кампании

9 августа в Беларуси - основной день выборов президента. Предвыборная кампания принесла массу сюрпризов. О самом важном про выборы-2020 - в обзоре DW.  

Вероника Цепкало покинула Беларусь

По некоторым данным отъезд Вероники Цепкало мог быть спровоцирован кратковременным задержанием Колесниковой. В милиции ошиблись, задержав ее вместо Цепкало.  

В Беларуси подменили версию сайта платформы "Голос"

Заход на "Голос", созданный для альтернативного определения результатов выбора президента страны, по старому электронному адресу ведет на сайт-заглушку, который требует от пользователя оставить номер телефона.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Оппонент Лукашенко Валерий Цепкало: "В Минске готовятся к незаконному удержанию власти"  

Дело Бабарико: как устранили оппонента Лукашенко  

Также по теме

Swetlana Tichanowskaja

Светлана Тихановская покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности 08.08.2020

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская за считанные часы до выборов находится среди членов своего штаба и журналистов в Минске. По всей стране прошли задержания активистов.

Weißrussland I Wahlen I Verhaftung

Выборы президента Беларуси сопровождаются задержаниями 09.08.2020

За последние сутки задержаны несколько сотрудников штаба основной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской, о задержаниях сообщают также из Гомельской области.

Weißrussland | Präsidentenwahl in Belarus

В Беларуси - основной день президентских выборов 09.08.2020

В выборах президента Беларуси участвуют пять кандидатов. Главной соперницей Лукашенко, правящего страной с 1994 года, стала жена арестованного блогера Светлана Тихановская.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Выборы-2020 в Беларуси: главное о президентской кампании  

Комментарий: Не отчаивайтесь, Германия и Америка!  

Светлана Тихановская покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно