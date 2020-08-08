Выборы в Беларуси: объятия, "ВИА Гра" и огромные очереди (фотогалерея)

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. DW собрала в фотогалерее самые яркие моменты этого дня.
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После голосования на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко перечислил тех, кто вызвал его раздражение в ходе предвыборной кампании, и дал свое название трио Тихановской-Цепкало-Колесниковой.
9 августа в Беларуси - основной день выборов президента. Предвыборная кампания принесла массу сюрпризов. О самом важном про выборы-2020 - в обзоре DW.
По некоторым данным отъезд Вероники Цепкало мог быть спровоцирован кратковременным задержанием Колесниковой. В милиции ошиблись, задержав ее вместо Цепкало.