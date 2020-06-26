Во Франции проходит второй тур коммунальных выборов

Во Франции в воскресенье, 28 июня, проходит второй тур коммунальных выборов. Наблюдатели прогнозируют потери для партии президента Франции Эмманюэля Макрона "Республика на марше". В Париже мэр от социалистической партии Анн Идальго может рассчитывать на переизбрание. Кандидат Макрона Бенжамен Гриво лишился шансов на победу из-за скандала вокруг видеозаписи сексуального характера.
Первый тур коммунальных выборов во Франции состоялся еще в середине марта. Избиратели тогда продемонстрировали рекордно низкую явку. На следующий день правительство ввело широкие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, включая запрет на выход из дома.
Второй тур выборов был запланирован на конец мая, но на фоне пандемии перенесен на 28 июня. На избирательных участках граждане обязаны находиться в защитных масках и соблюдать дистанцию. Выборы проводятся почти в 5000 коммун, в том числе в крупнейших городах Франции. В голосовании имеют право участвовать около 16 млн граждан - около трети всех избирателей.
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