 Во Франции подтверждены два случая новой коронавирусной инфекции | Новости из Германии о Европе | DW | 24.01.2020

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Европа

Во Франции подтверждены два случая новой коронавирусной инфекции

Министерство здравоохранения Франции подтвердило два случая заражения смертельно опасной коронавирусной инфекцией из Китая.

В Китае людей массово проверяют на наличие инфекции

В Китае людей массово проверяют на наличие инфекции

Новая смертельно опасная коронавирусная инфекция из Китая добралась до Западной Европы. Первые два случая заболевания в пятницу, 24 января, официально подтвердило министерство здравоохранения Франции. Как сообщает агентство Reuters, один пациент госпитализирован в Париже, второй - в Бордо.

Контекст

Впервые в истории под карантином город с населением в 11 млн человек. Жители Уханя обеспокоены возможной нехваткой продуктов и мест в клиниках в связи с распространение нового коронавируса. (23.01.2020)

Вспышка не известного ранее вируса, вызывающего тяжелую пневмонию, началась еще в конце 2019 года. Основные факты об этом заболевании и об исходящей от него опасности - у DW. (22.01.2020)

Министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен на специально созванной пресс-конференции заявила, что не исключает вероятность обнаружения в стране и других инфицированных.

Вирус пришел из Китая

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в китайском городе Ухань. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи.  

По обновленным официальным данным, число скончавшихся от коронавируса в Китае увеличилось до 26 человек, число инфицированных - до 830. За сутки число погибших выросло на 8 человек, число заразившихся - почти на 200. 

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    Руки мыть тщательно и часто

    Вирусы подстерегают нас повсюду - на дверных ручках, клавиатуре, телефонных трубках, на шариковых ручках заболевших коллег. Некоторые виды вирусов выживают на различных поверхностях до 17 дней, предупреждает эксперт по вопросам производственной медицины, врач из Кельна Ульрике Рот. Так мы переносим вирусы на лицо, глаза… Выход один - чаще мыть руки с мылом и не менее 60 секунд.

  • Продукты питания

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    Полноценное питание

    Разнообразное питание - залог устойчивого иммунитета. Перегружать организм в это время не следует, советует Ангелика Ригер. По возможности, лучше есть чаще, маленькими порциями, обращая внимание на энергетическую ценность продуктов. Витамины С, В, D, а также цинк помогут снизить риск заболевания. Важно сочетать мясо, рыбу, яйца с овощами, корнеплодами, орехами и бобовыми, подчеркивает врач.

  • Айнтопф

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    Лучший пример такого комплексного блюда, по мнению врача, типичный для немецкой кухни айнтопф (Eintopf). В холодный период года это блюдо согревает, надолго утоляет голод и укрепляет иммунитет. Немецкий вариант густого борща (на снимке) варят с фасолью (или чечевицей) и айвой. Мясо можно заменить рыбой или тофу.

  • Осенний лес

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Прогулка в обеденный перерыв

    Спорт, пробежка, прогулка - главное движение на свежем воздухе и в любую погоду. Важно регулярно двигаться, настаивает эксперт по вопросам производственной медицины Ульрике Рот. Дышать при этом следует через нос, чтобы воздух попадал в горло уже правильной температуры. А получасовая прогулка в обеденный перерыв повышает работоспособность.

  • Ванна для ног

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Ванны для ног

    Регулярные теплые ванны для ног помогают снять излишнее напряжение, расслабиться, улучшить кровообращение. Ванны с добавлением морской соли, хвойного масла и ароматных трав Ангелика Ригер рекомендует принимать 3-4 раза в неделю по вечерам.

  • Поход в сауну

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Ванна или сауна?

    Регулярное посещение сауны для тех, кому она не противопоказана, прекрасный метод сохранять здоровье, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и укреплять иммунитет. Горячие ванны с добавлением эфирных масел также рекомендуется принимать в целях профилактики. Но ни в коем случае, если уже поднялась температура, - предупреждает терапевт из Ратингена.

  • Профилактика гриппа - чай с лимоном

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Чай согревает и предупреждает

    Чай хорош в любое время дня, считает Ангелика Ригер. Жидкость в виде горячего чая из целебных трав лучше усваивается организмом, предупреждая излишнюю сухость слизистой оболочки носоглотки. Хорошее действие, по мнению врача, оказывают чаи из липы, цветов бузины, ромашки, шалфея и имбиря, которые следует пить, чередуя.

  • Постель

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Оздоровительный сон, секс и никакого стресса

    Чтобы оставаться здоровым необходимо достаточно спать и регулярно отдыхать. Следует научиться делать небольшие паузы, овладеть техникой расслабления и снятия стресса, ведь именно он блокирует способность организма к регенерации. Действенным средством профилактики простуды врачи считают и регулярный секс, который способствует росту защитных антител в крови.

    Автор: Инга Ваннер


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