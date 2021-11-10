Восточный комитет германской экономики был основан в 1952 году как коллективный орган ряда главных объединений предпринимательских союзов Германии.
Комитет представляет интересы немецких компаний на рынках России, Беларуси, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы, являясь посредником между экономическим и политическим сектором в Германии и Восточной Европе.
За почти год протестов и репрессий в Беларуси против режима Лукашенко был уже введен ряд санкций, но экстренная посадка самолета RyanAir в белорусской столице, санкционный маховик ЕС заработал с новой силой. А что думают о введении экономических санкций представители немецкого бизнеса?
Сегодня в Москве суточный прирост по ковиду достиг максимума с начала пандемии. Призывы вакцинироваться и соблюдать меры по нераспространению вируса многие россияне словно не слышат. Отныне плановая медпомощь оказываться будет лишь тем, кто привился. Почему ситуация становится все более критической и к тому же столь стремительно?
По мнению Восточного комитета немецкой экономики, американские санкции против "Северного потока - 2" угрожают суверенитету Германии и ЕС. Лоббисты из ФРГ написали письмо спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.