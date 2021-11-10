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Восточный комитет германской экономики

Восточный комитет германской экономики был основан в 1952 году как коллективный орган ряда главных объединений предпринимательских союзов Германии.

Комитет представляет интересы немецких компаний на рынках России, Беларуси, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы, являясь посредником между экономическим и политическим сектором в Германии и Восточной Европе.

***ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Andrey Gurkov Cathrina Claas-Mühlhäuser, stellvertretende Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen wirtschaft, eröffnet am 9.November 2021 in Frankfurt/Main die Konferenz Fokus Zentralasien - Wirtschaft im Gespräch Rechte: Ost-Ausschuss

Чем и как Узбекистан и Казахстан привлекают бизнес Германии и ЕС 10.11.2021

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
2407980 04/04/2014 The main office building of JSC Gazprom in Moscow. Maksim Blinov/RIA Novosti

Немецкие лоббисты бизнеса с Россией выступили в защиту "Газпрома" 21.09.2021

Рост цен на газ не является следствием преднамеренной политики РФ, считает Восточный комитет немецкой экономики. По словам немецких лоббистов, "Газпром" выполняет свои контрактные обязательства.
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Лоббисты немецкого бизнеса призвали интегрировать в ЕС балканские страны 13.09.2021

Восточный комитет немецкой экономики заявил о высоком потенциале шести стран Юго-Восточной Европы и западных Балкан.
(FILES) This file photo taken on September 7, 2020 shows a road sign directing traffic towards the Nord Stream 2 gas line landfall facility entrance in Lubmin, north eastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Экологи не верят в возможность поставок водорода по "Северному потоку - 2" 10.09.2021

Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe опасается, что запуск "Северного потока - 2" усилит зависимость от ископаемого природного газа
Russian President Vladimir Putin poses upon his arrival at the EU council headquarters for a European Union-Russia summit in Brussels January 28, 2014. European Union and Russian leaders will trade recriminations over Ukraine at a summit on Tuesday, as the former Soviet republic reels from violent unrest after spurning the EU's embrace and lurching back towards Moscow. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS)

Немецкие лоббисты бизнеса с Россией требуют возобновить саммиты ЕС - РФ 25.08.2021

Восточный комитет немецкой экономики призвал будущее правительство ФРГ не препятствовать "Северному потоку - 2" и содействовать единому пространству между Лиссабоном и Владивостоком.
Der Bundestag mit Bundesadler in der 218. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. (Symbolbild, Themenbild) 25.03.2021

В партии Меркель и оппозиции критикуют сделку Германии и США по СП-2 22.07.2021

Заключая договор с США по "Северному потоку - 2", правительство Германии действовало не солидарно и эгоистично по отношению к другим странам ЕС, считает член либеральной фракции бундестага Рената Альт.

Что немецкий бизнес думает о новых санкциях против Минска (18.06.2021) 18.06.2021

За почти год протестов и репрессий в Беларуси против режима Лукашенко был уже введен ряд санкций, но экстренная посадка самолета RyanAir в белорусской столице, санкционный маховик ЕС заработал с новой силой. А что думают о введении экономических санкций представители немецкого бизнеса?

Угроза катастрофы: почему Россию накрывает новая волна пандемии? DW Новости (18.06.2021) 18.06.2021

Сегодня в Москве суточный прирост по ковиду достиг максимума с начала пандемии. Призывы вакцинироваться и соблюдать меры по нераспространению вируса многие россияне словно не слышат. Отныне плановая медпомощь оказываться будет лишь тем, кто привился. Почему ситуация становится все более критической и к тому же столь стремительно?
2481135 08/20/2014 Flags of Russia, the EU, France on the promenade of Nice. In background: a plane heading in for landing at Nice's international airport. Vladimir Sergeev/RIA Novosti

Опрос: большинство жителей Германии - за более тесные связи ЕС и России 02.06.2021

Более половины жителей Германии согласны с возможностью импорта водорода из России и не против привиться "Спутником V", следует из опроса, заказанного Восточным комитетом немецкой экономики.
Oliver Hermes, Vorsitzender des Ost-Ausschusses des Vereins Deutsche Wirtschaft e.V. Berlin, 14.11.19

Объем торговли ФРГ с партнерами в Восточной Европе вырос почти на 7 процентов 18.05.2021

Восточная Европа "вновь становится локомотивом в области деловой активности" для экономики Германии, считают эксперты.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stellt einen gemeinsamen Appell mit Arbeitgebern und Gewerkschaften zur stärkeren Nutzung des Homeoffice in Zeiten der Corona-Pandemie vor.

Президент ФРГ потребовал немедленного освобождения Навального 25.02.2021

Надежды на всестороннее партнерство Германии с Россией не оправдались, заявил президент ФРГ на ежегодном собрании Восточного комитета немецкой экономики. Он обвинил власти РФ в нарушении международных обязательств.
ARCHIV - Die russische und die deutsche Flagge wehen am Freitag (01.06.2012) vor dem Bundeskanzleramt in Berlin vor grauem Himmel. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn (zu dpa: Deutsche Exporteure zunehmend von Russland-Sanktionen verunsichert vom 06.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Объем торговли Германии с Россией упал до уровня 2005 года 19.02.2021

Объемы торговли Германии и России в 2020 году сократились на 22,2 процента, заявил Восточный комитет немецкой экономики.
Schlepper ziehen das russische Rohr-Verlegeschiff «Fortuna» aus dem Hafen auf die Ostsee. Das Spezialschiff wird für Bauarbeiten an der deutsch-russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 eingesetzt. Medien berichteten unter Berufung auf Behörden in Dänemark, dass Mitte Januar 2021 die Verlegearbeiten in dänischen Gewässern beginnen sollten. Das russische Verlegeschiff «Fortuna» soll dabei zum Einsatz kommen.

США применили санкции против трубоукладчика "Северного потока - 2" 19.01.2021

Минфин США внес в санкционный список судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющую им компанию "КВТ-Рус". Немецкие лоббисты критикуют позицию Вашингтона.
Eine deutsche und eine russische Fahne wehen am Donnerstag (05.06.2008) auf dem Flughafen Berlin-Tegel bei der Ankunft des russischen Präsidenten. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

Германия и Россия запускают новые экономические проекты 11.12.2020

Начал работу новый Германо-российский совет предпринимателей. Объявлено также о проведении тематического года между Германией и Россией "Экономика и устойчивое развитие 2020-2022".
15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: An Bord des Verlegeschiffes Audacia des Offshore-Dienstleisters Allseas werden im Fließbandverfahren die Rohre für die Gaspipeline Nord Stream für das Verschweißen vorbereitet, nach dem Verschweißen werden sie auf dem Grund der Ostsee verlegt. Auf der 1.230 Kilometer langen Strecke durch die Ostsee wurden bereits 250 Kilometer der zwei Stränge der Pipeline verlegt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкие бизнесмены отвергают санкции США против "Северного потока-2" 04.12.2020

Для ужесточения санкций против газопровода нет никаких правовых оснований, заявил Восточный комитет немецкой экономики. Строительство "Северного потока-2" может возобновиться уже 5 декабря.
(FILES) This file photo taken on September 7, 2020 shows the Nord Stream 2 gas line landfall facility in Lubmin, north eastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Немецкие лоббисты просят Вашингтон не вводить санкции против "Северного потока - 2" 20.11.2020

По мнению Восточного комитета немецкой экономики, американские санкции против "Северного потока - 2" угрожают суверенитету Германии и ЕС. Лоббисты из ФРГ написали письмо спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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