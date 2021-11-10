Восточный комитет германской экономики

Угроза катастрофы: почему Россию накрывает новая волна пандемии? DW Новости (18.06.2021)

Сегодня в Москве суточный прирост по ковиду достиг максимума с начала пандемии. Призывы вакцинироваться и соблюдать меры по нераспространению вируса многие россияне словно не слышат. Отныне плановая медпомощь оказываться будет лишь тем, кто привился. Почему ситуация становится все более критической и к тому же столь стремительно?