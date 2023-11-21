Экспорт из Германии в Россию продолжает сокращаться

Экспорт из ФРГ в РФ продолжает сокращаться. В октябре в эту страну было экспортировано товаров на сумму всего 600 млн евро, что на 37,3 процента меньше, чем в октябре прошлого года, сообщило во вторник, 21 ноября, Федеральное статистическое ведомство. Таким образом, Россия заняла 18-е место среди наиболее важных стран-экспортеров Германии за пределами ЕС. В феврале 2022 года, незадолго до начала войны в Украине, она еще находилась на пятом месте.

В целом экспорт Германии в эти так называемые третьи страны в октябре по сравнению с сентябрем незначительно, но вырос на 1,7 процента, но в годовом исчислении снизился на 6,6 процента. Наиболее важным экспортером для немецких товаров остались Соединенные Штаты: объем экспорта в США составил 14,3 млрд евро, что на 2,3 процента больше, чем в октябре прошлого года. За ними следует Китай, экспорт в который сократился на 6,7 процентов и составил 7,9 млрд евро. Замыкает немецкую тройку лидеров Великобритания: экспорт в королевство увеличился на 8,6 процента по сравнению с предыдущим годом, достигнув показателя в 6,8 млрд евро.

В сентябре Украина обошла РФ

Война России против Украины меняет структуру внешней торговли Германии с Восточной Европой, сообщал 9 ноября Восточный комитет немецкой экономики. Россия продолжает терять позиции торгового партнера ФРГ, в то время как другие рынки ее перегоняют. Так, в сентябре товарооборот Германии с Украиной (840 млн евро) впервые оказался больше, чем с Россией (810 млн евро).

В целом, как отмечается в сообщении, неблагоприятные тенденции в мировой экономике влияют и на внешнюю торговлю Германии. За девять месяцев - с января по сентябрь 2023 года - номинальный товарооборот с 29 странами Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии снизился на 5,4 процента по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года. В сентябре объем торговли был даже на десять процентов ниже уровня предыдущего месяца. Однако торговля с Восточной Европой демонстрирует лучшие результаты, чем внешняя торговля Германии в целом (-14,4%).

Одним из факторов, который окажет негативное влияние на показатели текущего месяца, станет забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной, которая началась 6 ноября и продолжается до сих пор. В сообщении отмечается, что в Восточном комитете с большой тревогой наблюдают за этой ситуацией.

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