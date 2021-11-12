Немецкий бизнес предвкушает рост спроса на машины в России

Немецкие коммерсанты, ведущие дела на российском рынке, с оптимизмом смотрят в будущее. Они, в частности, ожидают заметного роста продаж автомобилей в России, обращая внимание на то примечательное обстоятельство, что пандемия коронавируса и обвал цен на нефть в 2020 году не привели в России к такому значительному спаду на автомобильном рынке, как это было в Европе и других регионах мира.

Об этом, в частности, шла речь на онлайн-конференции, организованной 11 ноября Восточным комитетом немецкой экономики и посвященной ситуации в 29 странах, "подведомственных" этой организации, лоббирующей интересы бизнеса из ФРГ.

Восточный комитет и его регион

Для Восточного комитета этот регион начинается на восточной границе Германии, то есть с Польши и Чехии, и простирается до Тихого океана - восточных рубежей России. Среди 29 стран есть и члены ЕС, и страны "Восточного партнерства", и входящие в Евразийский экономический союз, и кандидаты в члены ЕС.

Восточный комитет сгруппировал их в пять региональных секторов - Центральная Азия с пятью ее странами, отдельно Россия, Восточная Европа, к которой относятся Беларусь, Украина, Молдавия и три кавказские республики, регион Средней и Восточной Европы - три страны Балтии и Вышеградская четверка, и пятый сектор - государства на западе Балканского полуострова, а также Болгария, Румыния и Албания.

Вышеградская четверка: Польша, Чехия, Словакия и Венгрия

За минувшие четверть века товарооборот Германии со странами этого региона увеличился в пять раз и достиг в 2020 году 422 миллиардов евро, что составляет почти пятую часть (19%) всего объема внешней торговли Германии. При этом размер немецкого экспорта (214 млрд евро) незначительно превышает сумму импорта (208 млрд).

Товарооборот с Восточной Европой больше, чем с США и Китаем вместе взятыми

"Каждый пятый евро мы зарабатываем в Восточной Европе, и это значит, что объем товарооборота со странами этого региона больше, чем с китайцам и американцами вместе взятыми", - констатировал Йенс Бёльман (Jens Böhlmann) из Восточного комитета. Рост товарооборота достигается главным образом за счет расширения экономических связей с Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией.

Йенс Бёльман

Важнейший торговый партнер Германии в этом регионе - Польша, причем, уже на протяжении многих лет. За первые три квартала текущего года объем двустороннего товарооборота достиг почти 100 млрд евро. На втором месте - Чехия. "Третье место попеременно достается то Венгрии, то России. Впереди то одна страна, то другая, все зависит от того, каковы в настоящий момент цены на сырье", - говорит Бёльман.

Россия, по его оценке, до сих пор сравнительно хорошо проходит через пандемию, ее экономика не так сильно пострадала, как можно было ожидать. "И я имею в виду при этом не только растущие цены на газ и нефть, что, конечно, играет свою роль, - указал Бёльман, - но и другие отрасли экономики".

Российский рынок самый большой, но не самый богатый

По численности потребителей самый большой рынок в регионе - в России с населением в 146 миллионов человек. "Так что если вы хотите продавать предметы широкого потребления, к которым я бы отнес и автомобили, то с этой точки зрения Россия очень интересна, - обратился Бёльман к онлайн-аудитории. - Если же посмотреть, где больше денег в распоряжении людей, но население не столь велико, то ситуация выглядит иначе".

По паритету покупательной способности, подсчитали в Восточном комитете, первое место в мире занимают жители Макао, Германия на 17-м месте, Польша на 44-м, Румыния на 52-м, Россия на 58-м, Украина на 98-м.

В России предстоит обновление автопарка

Выступавший на конференции Михаэль Брёзе (Michael Broese), управляющий директор компании Dürr Systems Russia, снабжающей, в частности, оборудованием автомобильные заводы, признал, что из-за режима санкций, введенных за аннексию Крыма и поддержку восточноукраинских сепаратистов, поставки станков и оборудования в Россию сократились. "Тем не менее как раз в этом году, - отметил он, - мы видим целый ряд позитивных эффектов - снова увеличиваются реальные доходы населения, оптимистичны прогнозы роста ВВП на ближайшие годы".

Средний возраст машин на российских дорогах - почти 14 лет

Если взять автомобильный рынок, то, по его прогнозу, в текущем году число продаж вырастет на 9,8 процента по сравнению с пошлым годом. Средний возраст машин на российских дорогах (53 млн, в том числе 46 млн легковых) очень высок - почти 14 лет. "Поэтому, конечно, есть потребность в обновлении автопарка", - подчеркнул Брёзе.

На российском рынке он работает с 2006 года и следит в первую очередь за его автомобильным сегментом. Годом бума, по его словам, был 2012-й: "Потом движение пошло под гору - крымский кризис, санкции, а потом и пандемия коронавируса". Примечательным, однако, он называет сравнительно небольшое сокращение продаж машин в 2020 году по сравнению с 2019-м.

Спад на российском рынке был относительно скромным, говорит он, на 12 процентов. В Европе же минус составил 24 процента, в мире - 17 процентов. Брёзе считает, что в ближайшие годы россияне будут все более активно обновлять свой автопарк, к 2025 году число продаж легковых машин примерно достигнет уровня 2014-го и составит 2,2 млн единиц.

Чем дороже нефть, тем выше продажи машин

Если сравнивать график цен на нефть с графиком продаж на российском автомобильном рынке, то налицо прямая зависимость: "Когда цены на нефть высокие, продается много машин". Было только два исключения - в 2008-м году и 2020-м, когда резкие спады цен на нефть не сопровождались уменьшением продаж автомобилей.

На заводе Mercedes в Есипово под Москвой

На фоне же выросших цен на нефть немецкий бизнес исходит из того, что продажи машин в России будут увеличиваться. А по прогнозу Всемирного банка цены на нефть будут и дальше расти и в 2025 году превысят 100 долларов за баррель. "Так что российский рынок для нас очень интересен", - констатировал Брёзе.

Омрачают его, правда, санкции. Отвечая на вопрос DW, Брёзе привел такой пример: "Под санкциями находится фирма ГАЗ, а с ней и Олег Дерипаска, поэтому фирме ГАЗ мы не поставляем оборудования".

Немецкий бизнес уходит из Беларуси

Аналогичная проблема у Dürr Systems возникла теперь с Беларусью: "Из Беларуси был большой заказ, мы уже вели переговоры с фирмой БелАЗ в Минске, которая делает огромные самосвалы. Теперь все это остановлено, мы никаких дел с БелАЗом больше не ведем".

По словам Йенса Бёльмана из Восточного комитета, до выборов в августе 2020 года и последовавших за ними протестами "Беларусь была страной, в которой мы бы рекомендовали делать инвестиции, поскольку экономическое развитие было хорошим, рамочные условия подходящими, сигналы в сторону бизнеса правильными". Теперь ситуация, по его словам, стала полностью противоположной.

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