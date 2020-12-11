 Германия и Россия запускают новые экономические проекты | Новости из Германии о Германии | DW | 11.12.2020

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Германия

Германия и Россия запускают новые экономические проекты

Начал работу новый Германо-российский совет предпринимателей. Объявлено также о проведении тематического года между Германией и Россией "Экономика и устойчивое развитие 2020-2022".

Германский и российский флаги

Сразу о двух новых экономических инициативах в германо-российских отношениях было объявлено в пятницу, 11 декабря. Во-первых, как сообщили в Восточном комитете немецкой экономики, начал свою работу Германо-российский совет предпринимателей. Кроме того, главы МИД двух стран дали добро на проведение тематического года между Германией и Россией "Экономика и устойчивое развитие 2020-2022".

"Особенно в политически трудные времена мы, Восточный комитет, твердо намерены активизировать диалог между Германией и Россией и сосредоточить внимание на больших возможностях для нашего сотрудничества", - подчеркнул глава Восточного комитета Оливер Хермес (Oliver Hermes).

Энергетика и защита климата будут в числе первых ключевых тем совета предпринимателей. Среди прочего, речь пойдет о возможности сотрудничества двух стран в рамках "Зеленого курса Европы" и развития водородной экономики. Кроме того, важную роль будут играть темы цифровой экономики, сельского хозяйства и здравоохранения. Совет займется также решением структурных вопросов, таких как техническое регулирование, локализация немецких компаний в России, дуальное профессиональное обучение и экспорт из России.

В свою очередь, германо-российский тематический год "Экономика и устойчивое развитие 2020-2022" призван объединить существующие двусторонние проекты и придать импульс новым партнерским отношениям двух стран. "Мы считаем, что экономическое сотрудничество может помочь преодолеть политические разногласия", - пояснил Оливер Хермес

Восточный комитет немецкой экономики - организация, лоббирующая интересы фирм из Германии, которые работают в России, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

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    Автор: Андрей Гурков


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