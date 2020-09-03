 Товарооборот с Россией на востоке Германии упал сильнее, чем на западе | Новости из Германии о Германии | DW | 26.09.2020

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Германия

Товарооборот с Россией на востоке Германии упал сильнее, чем на западе

Объем торговли восточных земель ФРГ с Россией с 2013 по 2019 годы упал на 39,6 процента, а западных - на 20,6 процента, выяснил Восточный комитет немецкой экономики.

Флагу Германии и России в берлинском аэропорту Тегель

Товарооборот между Россией и восточными землями Германии за последние годы сократился в большей степени, чем с западными. Это следует из данных Восточного комитета немецкой экономики, обнародованных в субботу, 26 сентября. С 2013 по 2019 годы этот показатель в пяти восточногерманских землях (за исключением Берлина) снизился на 6,9 млрд евро или 39,6 процента, и составил 10,6 миллиарда. В западногерманских регионах за аналогичный период показатель достиг 47,2 млрд евро, сократившись на 12,2 миллиарда или 20,6 процента.

Сильнее всего падение товарооборота заметно в Саксонии (минус 70,8 процента), а менее всего выражено в Мекленбурге - Передней Померании (минус 6,8 процента).

По данным комитета, объем экспорта продукции востока ФРГ в Россию упал более чем на треть (37,4 процента или 1 млрд евро), до 1,6 миллиарда. В импорте падение более заметно - 39,9 процента или 5,9 млрд евро, до 8,9 млрд. В то же время экспорт товаров западногерманских земель в РФ снизился почти на четверть (24,9 процента или 8,2 млрд евро), составив 24,8 миллиарда, а импорт сократился на 15,2 процента или 4 млрд евро, до 22,3 миллиарда.

На торговлю повлияли санкции ЕС и последствия коронакризиса

Санкции Евросоюза в отношении РФ, вступившие в силу в 2014 году после аннексии Россией украинского полуострова Крым, "безусловно, осложнили" торговлю Берлина с Москвой, считает председатель комитета Оливер Хермес (Oliver Hermes). Эксперт отнес к остальным отрицательным факторам в долгосрочном периоде низкие цены на нефть, курс рубля и в целом невысокую динамику конъюнктуры.

А в текущем году в двухсторонней торговле "крайне заметны" последствия кризиса, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. Так, в первом полугодии 2020 года товарооборот ФРГ и РФ упал на 24 процента, составив 22 млрд евро. Таким образом, Россия стала лишь четвертым по этому показателю торговым партнером Германии после Польши, Чехии и Венгрии.

Главы правительств восточных земель поддержали "Северный поток - 2"

Восточный комитет немецкой экономики критически относится к вероятным новым штрафным мерам в адрес Москвы, в частности, способным отразиться на строительстве газопровода "Северный поток - 2". Дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих газопровод, вспыхнули в Германии и Европе в связи с резонансным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

"Северный поток - 2" означает не только создание рабочих мест, но и внесет вклад в уровень налоговых поступлений в регионах, считают в комитете. По оценке Хермеса, речь идет о 120 млрд евро до 2040 года. Главы правительств шести восточногерманских земель неделей ранее единогласно высказались за завершение строительства газопровода, особо выделив значимость проекта для снабжения страны энергией.

Задача - способствовать немецкому бизнесу в Восточной Европе

Восточный комитет немецкой экономики представляет интересы немецких компаний, работающих на рынках Восточной Европы и постсоветских стран. Задачей объединения является способствование немецкому бизнесу в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. В комитете представлены около 350 членов - компаний и производственных объединений. Его поддерживают шесть ведущих объединений немецкой экономики, в том числе Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) и Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

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    Автор: Андрей Гурков


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