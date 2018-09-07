Введет ли ЕС санкции в отношении РФ из-за отравления Скрипалей

Запад отреагировал на покушение бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое было совершено в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года, быстро и жестко. Тогда около 30 стран выслали более 150 российских дипломатов и сотрудников спецслужб. В этот раз, после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 5 сентября объявила имена подозреваемых, Германия, Франция, США и Канада снова не стали медлить с ответом.

Вместе с Лондоном они уже на следующий день выразили свое "возмущение" по поводу использования нервно-паралитического вещества "Новичок". Пять стран разделяют уверенность, что оба подозреваемых работали на российское ГРУ и "эта операция с величайшей вероятностью была согласована на высшем правительственном уровне".

Реакция ЕС на результаты расследования Лондона

В тот же день по просьбе DW результаты британского расследованияпрокомментировали в Еврокомиссии. Ее представитель Майя Косьянчич подчеркнула, что использование химического оружия, в том числе токсических веществ как оружия - "совершенно неприемлемо при любых обстоятельствах" и "является угрозой для безопасности нас всех". В ответ на эту угрозу лидеры стран ЕС в июне решили разработать новый режим ограничений, касающийся использования и распространения химоружия. Как сообщила Косьянчич, сейчас активно идет работа над этим документом.

Подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей

Напомним, в марте 19 государств-членов Евросоюза выслали несколько десятков российских дипломатов практически "авансом" - тогда они положились на оценку Лондона, согласно которой, не может быть другого вероятного объяснения этой атаки, кроме того, что за ней стоит российское государство. Москва же это отрицает.

Хотя такой ход обозреватели называли беспрецедентным, дальнейших действий в отношении России ЕС не предпринимал. С того времени лишь США в августе ввели санкции в отношении России. Но это было обусловлено законом, предусматривающим меры за применение химоружия.

Все остальные ждали результатов расследования в Великобритании. Лондон задействовал для этого около 250 детективов. И когда Мэй заявила, что подозреваемые - это два офицера российского ГРУ, побывавшие в Великобритании под именами Александр Петров и Руслан Боширов, она пообещала, что не остановится на достигнутом. "Мы будем добиваться новых режимов санкцийЕС против ответственных за кибератаки, грубые нарушения прав человека и за новые имена согласно существующему режиму против России", - заявила Мэй.

Разговоры о санкциях

Представитель Еврокомиссии вопрос новых санкций также затронула. "Если говорить о дополнительных ограничительных мерах, то окончательное решение, как вы знаете, в руках Совета ЕС", - отметила Косьянчич.

Евродепутат от Европейской народной партии Тунне Келам считает, что сейчас самое время для ЕС действовать. Ведь если ранее были сомнения, стоит ли за этим Россия, то теперь для эстонского депутата дело является "очень ясным". Келам согласен с выводом Лондона, что ответственным за химатаку на территории страны ЕС является президент России Владимир Путин. "Поэтому нам нужно усилить санкции против России, как призвала премьер Мэй", - говорит политик.

Тереза Мэй

Келам отстаивает персональные адресные санкции против "лиц, в отношении которых мы можем доказать, что они лично и политически ответственны за такие дела". Новые меры должны быть подобны "закону Магнитского" . Депутат напоминает, что к подобному шагу уже призывал в своей резолюции Европарламент, но правительства ЕС не последовали этому.

Внешнеполитический эксперт фракции "зеленых" в немецком бундестаге Омид Нурипур считает положительным то, что теперь дело является доказуемым в суде. Он тоже считает, что такая операция ГРУ не могла пройти без разрешения Путина. "Потому сейчас следует поддерживать британцев и проводить четкую линию в ЕС в отношении России", - призывает он.

Следует ли ожидать новых санкций?

Решение, вводить ли новые санкции, находится в руках Совета ЕС. Британская газета The Guardian уже написала, что Лондон идет на риск, призывая ЕС к новым мерам. И пока сообщений о том, вынесло ли британское правительство предложение о новых санкциях на рассмотрение Совета ЕС, не было. Не улучшает позицию Лондона и отсутствие прогресса в переговорах о "Брекзите".

В составе министров иностранных дел этот орган принимает решения единогласно. Остается под вопросом, сможет ли Лондон убедить все остальные 27 правительств пойти на новые ограничительные меры. Ведь даже дипломатов в марте 9 стран ЕС не выслали. А Италия, например, выслала, но впоследствии там изменилось правительство. И оно на июньском саммите ЕС требовало полноценной дискуссии о том, продолжать ли экономические санкции в отношении РФ за ее действия против Украины.

Тунне Келам признает, что введение новых санкций - дело непростое. "Особенно меня беспокоит председательство в Совете ЕС Австрии, имеющей тесные связи с Россией", - добавляет он. Как известно, оба участника коалиции в Австрии поддерживают менее жесткий курс в отношении Москвы. Особенно это касается Австрийской партии свободы, представитель которой Карин Кнайсль возглавляет МИД. И все же Тунне Келам призывает действовать сообща, поскольку у ЕС достаточно политического и экономического веса, чтобы повлиять на ситуацию. "Единственное, в чем мы нуждаемся, - это единство и политическая воля", - подчеркивает эстонский депутат.

А вот его коллега от фракции Европейских консерваторов и реформистов Анна Фотыга, занимающая довольно жесткую позицию в отношении Путина, вопрос санкций не прокомментировала. "Результаты расследования отравления семьи Скрипалей показывают настойчивость и профессионализм представителей британского государства. Я это ценю", - заявила польский депутат.

Омид Нурипур тоже осторожен: "Будут ли введены санкции, а также какие именно, - зависит в первую очередь от того, о чем удастся договориться. Это долгая дорога, потому придется подождать".

Британский советник по национальной безопасности уже проинформировал Североатлантический совет о результатах расследования. "Совет выразил солидарность с Великобританией", - заявили DW в пресс-службе НАТО. О конкретных действиях пока речь не идет.

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