 Бундесрат утвердил крупнейшую в истории ФРГ антикризисную программу | Новости из Германии о Германии | DW | 27.03.2020

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Германия

Бундесрат утвердил крупнейшую в истории ФРГ антикризисную программу

Крупнейший в истории ФРГ пакет антикризисных мер включает общенациональную программу поддержки микропредприятий и самозанятых объемом в 50 миллиардов евро. Бундесрат одобрил его в экстренном порядке.

Кафе в Оффенбахе-на-Майне, закрытое из-за пандемии коронавируса

Кафе в Оффенбахе-на-Майне, закрытое из-за пандемии коронавируса

Германский бундесрат одобрил выделение многомиллиардного пакета помощи для преодоления кризиса, связанного с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Чтобы утвердить антикризисный пакет объемом в 156 млрд евро в срочной порядке, представительство федеральных земель ФРГ провело в пятницу, 27 марта, свое второе заседание за неделю.

Земли прислали по одному своему представителю и отказались от прений, чтобы провести заседание как можно быстрее и снизить риск инфицирования.

Правительство Германии приняло программу помощи в понедельник, 23 марта, через два дня его одобрили депутаты бундестага.

Крупнейший в истории ФРГ антикризисный пакет включает, в частности, отдельную общенациональную программу поддержки микропредприятий и самозанятых объемом в 50 миллиардов евро. Эти деньги будут взяты из дополнительного государственного бюджета в 156 миллиардов евро. Необходимые деньги ФРГ возьмет в долг, разместив на фондовом рынке государственные облигации.

Всем предприятиям с численностью персонала не более 5 человек будет одноразово выплачено на ближайшие три месяца до 9 тысяч евро. Фирмы, в которых не более 10 работников, могут рассчитывать на суммы до 15 тысяч. Деньги предназначены, в первую очередь, для оплаты аренды помещений, взятого в лизинг оборудования и кредитов.

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    Автор: Елена Гункель


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