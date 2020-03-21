 Британцев из групп риска отправят на карантин на 3 месяца | Новости из Германии о Европе | DW | 22.03.2020

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Европа

Британцев из групп риска отправят на карантин на 3 месяца

В Великобритании ужесточают меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. До полутора миллионов граждан из групп риска отправят на принудительный трехмесячный карантин.

Люди в очереди в супермаркет в Великобритании

В Великобритании до полутора миллионов граждан из групп риска будут отправлены на трехмесячных принудительный карантин в целях сдерживания эпидемии нового коронавируса SARS-CoV-2. Органы здравоохранения страны в воскресенье, 22 марта, призвали граждан с особенно высоким риском заражения принять дополнительные меры с целью "самоизоляции".

"Эти люди должны оставаться дома, чтобы защитить нашу государственную систему здравоохранения и спасти жизни", - заявил госсекретарь по коммунтальным делам Роберт Дженрик. Требование властей распространяется, помимо прочих, на больных раком крови и костного мозга, муковисцидозом, а также на пациентов, перенесших операцию по пересадке органов.

Для них будет создана специальная горячая линия и организована доставка продовольствия и медикаментов на дом. Власти подчеркнули, что таким гражданам нельзя хотить за покупками, гулять на воздухе или путешествовать.

Бедственное состояние системы здравоохранения

В Великобритании, по последним данным Университета Джона Хопкинса, зафиксировано уже более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 234 - с летальным исходом. Эксперты опасаются, что эта страна может пострадать от коронавируса даже больше, чем Италия - лидер в Европе по заболеваемости коронавирусом.

Это вызвано тем, что власти Великобритании долгое время сильно экономили на системе здравоохранения. В результате в стране более чем с 66-миллионным населением на данный момент имеется лишь 4 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких для взрослых и 900 - для детей.

Правительство Великобритании резко критикуют за нерешительность в борьбе с пандемией коронавируса. Лишь с длительной задержкой власти этой страны призвали население отказаться от поездок, не являющихся необходимыми, и ограничить социальные контакты. Школы в Великобритании закроются лишь с предстоящей недели. С 20 марта в стране закрыты все рестораны, кафе, бары, клубы, театры и учреждения и объекты отдыха.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Интерактивная карта

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    Автор: Марина Барановская


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