Россия

Борьба с пандемией: власти Москвы рубят сук, на котором сидят?

Прогулки по графику, штрафы по "Социальному мониторингу" и другие меры властей Москвы по борьбе с коронавирусом вызывают недовольство москвичей. Сергей Елкин о том, чем это может грозить.

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Юмор сражается с коронавирусом Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

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Юмор сражается с коронавирусом Статистика коронавируса: конец близок? Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 охватила почти все страны мира, во многих объявлен карантин. Все хотят знать, когда это закончится. Не самый утешительный прогноз по COVID-19 от Сергея Елкина.

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