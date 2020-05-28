Борьба с пандемией: власти Москвы рубят сук, на котором сидят?

Прогулки по графику, штрафы по "Социальному мониторингу" и другие меры властей Москвы по борьбе с коронавирусом вызывают недовольство москвичей. Сергей Елкин о том, чем это может грозить.
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