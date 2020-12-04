 Боится ли коронавирус вакцины? | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 08.12.2020

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Коронавирус

Боится ли коронавирус вакцины?

Все больше стран мира готовятся начать массовую вакцинацию населения против коронавируса SARS-CoV-2. Что думают вирусы об этом, подслушал карикатурист Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина: один вирус говорит другому: Я не верю в опасность вакцины. Другой отвечает: Вакцино-диссидент!

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