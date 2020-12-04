Боится ли коронавирус вакцины?

Все больше стран мира готовятся начать массовую вакцинацию населения против коронавируса SARS-CoV-2. Что думают вирусы об этом, подслушал карикатурист Сергей Елкин.
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