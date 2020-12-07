 Коронавирус: Великобритания начинает массовую вакцинацию | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 07.12.2020

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Коронавирус

Коронавирус: Великобритания начинает массовую вакцинацию

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 67,8 млн человек во всем мире, свыше 1,54 млн скончались. Выздоровели более 46,9 млн пациентов. DW следит за событиями 8 декабря.

Biontech Covid-19 Impfstoff

Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 67,8 млн жителей планеты. Свыше 1,54 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 46,9 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 8 декабря (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина. Документы предусматривают выплату одноразовой материальной помощи в 8000 гривен (234 евро) наемным работникам и индивидуальным предпринимателям - физическим лицам, если им пришлось временно прекратить работу из-за карантинных мер. А нововведения в Налоговый кодекс, действующие во время карантина, предполагают списание налоговой задолженности, если она не превышает 3060 гривен (около 89 евро). Украинцы с налоговой задолженностью не больше 6800 гривен (199 евро), получают отсрочку до 29 декабря 2021 года для погашения долга.

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Великобритания начинает массовую вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2. Дозы препарата, разработанного немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, доставлены во все части Соединенного Королевства, заверил министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок. Сначала прививки будут делать сотрудники и постояльцы домов престарелых, к приоритетным группам также относятся медперсонал и люди старше 80 лет.

>>>Хроника событий 7 декабря

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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