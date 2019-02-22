Берлин 20-х годов: где снимали культовый немецкий сериал?

По следам ''Вавилона'' в Берлине

Общественная купальня в Штеглице

В начале XX века в большинстве берлинских квартир не было душевых или ванных комнат, поэтому популярностью тогда пользовались общественные купальни и банные комплексы. Одна из них была открыта в 1908 году в районе Штеглиц - Stadtbad Steglitz. Уже много лет эта купальня пустует, вернее - не используется по назначению, но в сериале именно сюда ходят Шарлотта и Грета.