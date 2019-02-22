Берлин 20-х годов: где снимали культовый немецкий сериал?

Вот где в немецкой столице снимали сериал "Вавилон-Берлин". На этих улицах и площадях до сих пор можно почувствовать атмосферу "золотых двадцатых".
Чтобы увидеть столицу Германии сверху, не обязательно подниматься на берлинскую телебашню. Впрочем, ее смотровую площадку мы, конечно же, тоже включили в наш обзор. (22.01.2020)
В немецкой столице насчитывается более двухсот музеев, галерей, выставочных залов, исторических и прочих экспозиций. Представляем самые посещаемые из них. (25.09.2019)
Этот 160-километровый исторический маршрут напоминает о холодной войне и временах, когда Берлин был разделен на две части. (11.09.2019)
Эта экспозиция находится Берлине в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны на станции метро "Гезундбруннен". (25.07.2017)