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У Анны Нетребко - премьера. Но на сей раз речь не о новом оперном проекте. Звезда порадовала поклонников выходом книги с авторскими рецептами блюд. Пока что - на немецком, но вскоре она появится и на русском.
18 сентября оперная дива номер один в мире отмечает 50-летний юбилей. DW проследила творческую биографию Анны Нетребко по снимкам, наиболее часто публиковавшимся в немецкой печати.
DW проследила творческую биографию певцы по снимкам, наиболее часто публиковавшимся в немецкой печати.
17 июля стартует Зальцбургский фестиваль - одно из главных мировых культурных событий. Главную роль в постановке "Имярек" в этом сезоне исполняет Ларс Айдингер, сыгравший последнего русского царя в фильме "Матильда".
Эд Ширан, Борис Ельцин, Йозеф Бойс, Анна Нетребко... В 2021 году будет немало поводов вспомнить о тех, кто оставил яркий след в истории или делает нашу жизнь интереснее.
2021 год богат на юбилеи исторических личностей и современных звезд. Среди них - Фридрих Дюрренматт, Борис Ельцин, Роза Люксембург и Марлен Дитрих.
По словам певицы, она находится в больнице уже пять дней. Большой театр отменил один из спектаклей, в котором Нетребко исполняла одну из главных партий.
В это трудно поверить, но опера все еще существует! Так публика в Дрездене отреагировала на премьеру оперы "Дон Карлос" с участием российской дивы.
Фестиваль музыки Вагнера в Байройте - одно из важнейших событий культурной жизни Германии. Главные звезды этого сезона - Анна Нетребко и Валерий Гергиев.
Серебренников в Гамбурге, Нетребко во Франкфурте, "Кислота" в Берлине и Хабенский в Мюнхене, - и это далеко не все сюрпризы стартовавшего культурного года.
В опере Джакомо Пуччини Нетребко спела вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Представление прошло в рамках Зальцбургского фестиваля.
Анна Нетребко и Петр Бечала стали самой романтической оперной парой: некоторые критики пишут о ''лучшем ''Лоэнгрине'' всех времен.
Анна Нетербко и Петр Бечала стали самой романтической оперной парой: некоторые критики пишут о ''лучшем ''Лоэнгрине'' всех времен.
В разрешении миграционного кризиса Европа и, в частности, ФРГ сделали ставку на Турцию. Но канцлер ФРГ Ангела Меркель ясно дала понять: Берлин и Брюссель не будут закрывать глаза на усиление власти президента Эрдогана и политику закручивания гаек.
Впервые Анна Нетребко решилась спеть в опере по-немецки: в Дрездене она дебютирует в "Лоэнгрине". Ее голос созрел с годами, как хорошее вино, полагают немецкие эксперты.
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