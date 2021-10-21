Анна Нетребко

Литературный дебют оперной дивы: у Анны Нетребко вышла книга рецептов

У Анны Нетребко - премьера. Но на сей раз речь не о новом оперном проекте. Звезда порадовала поклонников выходом книги с авторскими рецептами блюд. Пока что - на немецком, но вскоре она появится и на русском.