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Анна Нетребко

Opernstar Anna Netrebko blättert in ihrem Buch «Der Geschmack meines Lebens», das im Molden Verlag erscheint. In dem Kochbuch präsentiert die in Russland geborene Sopranistin ihre Lieblingsgerichte und wichtigsten Auftrittsorte (zu dpa «Anna Netrebko: Schulter-Operation und Kochbuch statt Bühne») +++ dpa-Bildfunk +++

Литературный дебют оперной дивы: у Анны Нетребко вышла книга рецептов 21.10.2021

У Анны Нетребко - премьера. Но на сей раз речь не о новом оперном проекте. Звезда порадовала поклонников выходом книги с авторскими рецептами блюд. Пока что - на немецком, но вскоре она появится и на русском.
ABD0087_20200423 - SALZBURG - ÖSTERREICH: ++ ARCHIVBILD ++ ZU APA0234 VOM 23.4.2020 - Die Salzburger Festspiele fanden 1920 das erste Mal statt. Ob das 100-Jahr-Jubiläum heuer wie geplant mit einem umfangreichen Festspiel-Programm gefeiert werden kann, ist durch die Einschränkungen der Coronakrise allerdings noch ungewiss. Im Bild Anna Netrebko als Violetta Valery in Giuseppe Verdis Oper La Traviata waehrend der Fotoprobe am Dienstag, 02. August 2005, im Grossen Festspielhaus in Salzburg. Die Oper unter der Regie von Willy Decker hat am 07. August 2005 im Rahmen der Salzburger Festspiele Premiere. (ARCHIVBILD VOM 2.8.2005) - FOTO: APA/HANS KLAUS TECHT - 20050802_PD4247

Звезда для несовершенного мира: Анне Нетребко исполняется 50 17.09.2021

18 сентября оперная дива номер один в мире отмечает 50-летний юбилей. DW проследила творческую биографию Анны Нетребко по снимкам, наиболее часто публиковавшимся в немецкой печати.
ARCHIV 2010 **** ST. PETERSBURG, RUSSIA. DECEMBER 11, 2010. Russian soprano Anna Netrebko performs at a concert at the Rimsky-Korsakov state conservatory in St Petersburg.. (Photo ITAR-TASS / Ruslan Shamukov)

Анна Нетребко. Фотографии 17.09.2021

DW проследила творческую биографию певцы по снимкам, наиболее часто публиковавшимся в немецкой печати.
ABD0009_20210715 - SALZBURG - ÖSTERREICH: (v.l.) Lars Eidinger (Jedermann) und Verena Altenberger (Buhlschaft) mit der Tischgesellschaft am Mittwoch, 14. Juli 2021, während einer Probe zum Schauspiel Jedermann von Hugo von Hofmannsthal, das am 17. Juli im Rahmen der Salzburger Festspiele am Domplatz Premiere hat. - FOTO: APA/BARBARA GINDL - 20210714_PD12329

"Николай Второй" станет звездой Зальцбургского фестиваля 16.07.2021

17 июля стартует Зальцбургский фестиваль - одно из главных мировых культурных событий. Главную роль в постановке "Имярек" в этом сезоне исполняет Ларс Айдингер, сыгравший последнего русского царя в фильме "Матильда".
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 13, 2018: Russian pianist Denis Matsuev (L) and Russian soprano Anna Netrebko perform during concert by opera stars ahead of the 2018 FIFA World Cup, at Moscow's Red Square. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa |

Дитрих, Клуни, Горбачев: юбилеи и юбиляры 2021 года 01.01.2021

Эд Ширан, Борис Ельцин, Йозеф Бойс, Анна Нетребко... В 2021 году будет немало поводов вспомнить о тех, кто оставил яркий след в истории или делает нашу жизнь интереснее.
ARCHIV - Schauspielerin Marlene Dietrich (undatierte Aufnahme) bekommt einen Stern auf dem «Walk of Fame der Satire» in Mainz. Zu ihrem 20. Todestag am 6. Mai 2012 soll sie damit geehrt werden. dpa/lrs (nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Юбилеи 2021 года 30.12.2020

2021 год богат на юбилеи исторических личностей и современных звезд. Среди них - Фридрих Дюрренматт, Борис Ельцин, Роза Люксембург и Марлен Дитрих.

ARCHIV - 28.07.2019, Österreich, Salzburg: Anna Netrebko, in der Rolle der Adriana Lecouvreur, lächelt beim Schlussapplaus nach der Premiere der Oper «Adriana Lecouvreur» im Rahmen der Salzburger Festspiele. (zu dpa «Anna Netrebko will nicht über Corona sprechen») Foto: Barbara Gindl/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Оперная звезда Анна Нетребко госпитализирована с COVID-19 17.09.2020

По словам певицы, она находится в больнице уже пять дней. Большой театр отменил один из спектаклей, в котором Нетребко исполняла одну из главных партий.
ARCHIV - 28.07.2019, Österreich, Salzburg: Anna Netrebko, in der Rolle der Adriana Lecouvreur, lächelt beim Schlussapplaus nach der Premiere der Oper «Adriana Lecouvreur» im Rahmen der Salzburger Festspiele. (zu dpa «Anna Netrebko will nicht über Corona sprechen») Foto: Barbara Gindl/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Нетребко запела после карантина и вернула оперу в Германию 25.06.2020

В это трудно поверить, но опера все еще существует! Так публика в Дрездене отреагировала на премьеру оперы "Дон Карлос" с участием российской дивы.
Bei der Eröffnung der 90. Richard-Wagner-Festspiele stehen am 25.7.2001 die CDU-Vorsitzende Angela Merkel und Ehemann Joachim Sauer auf dem roten Teppich vor dem Bayreuther Festspielhaus. Zum Auftakt des Doppeljubiläums 125 Jahre Festspiele und 50 Jahre Neu-Bayreuth sahen knapp 2000 Premierengäste Die Meistersinger von Nürnberg. Die Inszenierung von Festspielleiter Wolfgang Wagner stammt aus dem Jahr 1996. In Folge des seit Jahren schwelenden Nachfolgestreits ist auch das Interesse an den Festspielen zurück gegangen. Deutlich weniger Schaulustige säumten die Auffahrt einer ebenfalls rückläufigen Zahl an Ehrengästen aus dem In- und Ausland. |

Что общего у Меркель с Нетребко и Гергиевым? 25.07.2019

Фестиваль музыки Вагнера в Байройте - одно из важнейших событий культурной жизни Германии. Главные звезды этого сезона - Анна Нетребко и Валерий Гергиев.
13.07.2015 DW Feature Doku Netrebko 1

Германия-2019: самые яркие культурные события 09.01.2019

Серебренников в Гамбурге, Нетребко во Франкфурте, "Кислота" в Берлине и Хабенский в Мюнхене, - и это далеко не все сюрпризы стартовавшего культурного года.
6.8.2015, Anna Netrebko, Il Trovatore, Fotoprobe, Salzburger Festspiele, Imago/Manfred Siebinger

Анна Нетребко с мужем исполнили в Зальцбурге главные партии в "Манон Леско" 01.08.2016

В опере Джакомо Пуччини Нетребко спела вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Представление прошло в рамках Зальцбургского фестиваля.

Анна Нетребко стала вагнеровской Эльзой 26.05.2016

Анна Нетребко и Петр Бечала стали самой романтической оперной парой: некоторые критики пишут о ''лучшем ''Лоэнгрине'' всех времен.
13.07.2015 DW Feature Doku Netrebko 2

Нетребко в вагнеровском ''Лоэнгрине'' или Народный праздник в Дрездене (видео) 23.05.2016

Анна Нетербко и Петр Бечала стали самой романтической оперной парой: некоторые критики пишут о ''лучшем ''Лоэнгрине'' всех времен.

Нетребко в вагнеровском ''Лоэнгрине'' или Народный праздник в Дрездене (23.05.2016) 23.05.2016

Анна Нетербко и Петр Бечала стали самой романтической оперной парой: некоторые критики пишут о ''лучшем ''Лоэнгрине'' всех времен.

Безвизовый режим с ЕС: Турции придется подождать - DW Новости (23.05.2016) 23.05.2016

В разрешении миграционного кризиса Европа и, в частности, ФРГ сделали ставку на Турцию. Но канцлер ФРГ Ангела Меркель ясно дала понять: Берлин и Брюссель не будут закрывать глаза на усиление власти президента Эрдогана и политику закручивания гаек.
ARCHIV - Opernstar Anna Netrebko ist umringt von Journalisten beim Opernball in Wien (Foto vom 03.03.2011). Netrebko liebt Richard Wagner und will bald ihre erste Wagner-Rolle singen - die «Elsa» in der Oper «Lohengrin». «Ich liebe Wagner! Er ist mein Lieblingskomponist», sagte sie dem Fachblatt «Das Opernglas» (April-Ausgabe). Die «Elsa» zu singen, sei «ein absoluter Traum». «Ich darf leider noch nichts Näheres verraten, aber es gibt einen Plan in Deutschland und mit einem Dirigenten, den ich mir gewünscht habe.» Foto: epa/Robert Jaeger +++(c) dpa - Bildfunk+++

Анна Нетребко запела по-немецки 19.05.2016

Впервые Анна Нетребко решилась спеть в опере по-немецки: в Дрездене она дебютирует в "Лоэнгрине". Ее голос созрел с годами, как хорошее вино, полагают немецкие эксперты.
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