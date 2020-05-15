Александер Гёрлах - старший научный сотрудник Совета по этике в международных отношениях Фонда Карнеги и адъюнкт-профессор Школы индивидуального обучения Галлатина Нью-Йоркского университета, где он преподает теорию демократии. После пребывания на Тайване и в Гонконге этот регион стал основной темой его исследований. Особое внимание Гёрлах уделяет теме экономического подъема Китая и его влиянию на демократию в Азии. Ученый занимал различные должности в Гарвардском университете, а также в университетах Кембриджа и Оксфорда.