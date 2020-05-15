  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер ГёрлахФото: Harvard University/D. Elmes

Александер Гёрлах

Александер Гёрлах - старший научный сотрудник Совета по этике в международных отношениях Фонда Карнеги. Работал в Гарвардском университете и в университетах Кембриджа и Оксфорда.

Александер Гёрлах -  старший научный сотрудник Совета по этике в международных отношениях Фонда Карнеги и адъюнкт-профессор Школы индивидуального обучения Галлатина Нью-Йоркского университета, где он преподает теорию демократии. После пребывания на Тайване и в Гонконге этот регион стал основной темой его исследований. Особое внимание Гёрлах уделяет теме экономического подъема Китая и его влиянию на демократию в Азии. Ученый занимал различные должности в Гарвардском университете, а также в университетах Кембриджа и Оксфорда.

Пропустить раздел Александер Гёрлах: избранные публикации

Александер Гёрлах: избранные публикации

Ким Чен Ын во время визита Университета национальной обороны в Пхеньяне

Северная Корея ведет опасную игру

Северная Корея все больше становится неконтролируемой угрозой стабильности в Восточной Азии, считает Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика23 октября 2024 г.
Немецкий фрегат "Баден-Вюртемберг" и сопровождающее его судно снабжения "Франкфурт-на-Майне", август 2024 года

Немецкий флаг в Южно-Китайском море - верный сигнал

Немецкий фрегат ВМС, возможно, пройдет через Тайваньский пролив. Это будет правильным шагом, считает Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика28 августа 2024 г.
Истребитель ВВС Китая садится на китайский авианосец "Ляонин, декабрь 2021 года

США не должны в одиночку противостоять Китаю

Военный бюджет США в разы превышает китайский. Александр Гёрлах указывает, что сравнение цифр вводит в заблуждение.
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика6 февраля 2024 г.
Пропустить раздел Александер Гёрлах: другие публикации

Александер Гёрлах: другие публикации

Столица Тайваня - Тайбэй

На какой исход выборов в США надеется Пекин

На какой исход выборов в США надеется Пекин

Трамп или Харрис? О том, с каким президентом США Китаю было бы проще иметь дело, размышляет Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика9 октября 2024 г.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава КНР Си Цзиньпин

Непростой визит премьера Италии в Пекин

Непростой визит премьера Италии в Пекин

Пекин будет продолжать пытаться влиять на политику ЕС через Италию, считает Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика30 июля 2024 г.
Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган

Исчезновения людей в Китае - один из методов правления Си

Исчезновения людей в Китае - один из методов правления Си

Глава МИД КНР был уволен в конце июля. Где он, неясно до сих пор. Его история - не исключение, пишет Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика3 августа 2023 г.
Президент Франции Эмманюэль Макрон по время визита в Китай, 7 апреля 2023 года

Макрон меняет дружбу с партнерами в ЕС на союз с диктаторами

Макрон меняет дружбу с партнерами в ЕС на союз с диктаторами

Всплывают все новые детали договоренностей Макрона с Си, которые ставят под угрозу весь ЕС, считает Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика26 апреля 2023 г.
Президенты Франции и Китая Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 6 апреля 2023 года

Визит Макрона в Китай стал катастрофой для Тайваня

Визит Макрона в Китай стал катастрофой для Тайваня

Заявлениями после поездки в Пекин президент Франции повысил опасность нападения КHР на Тайвань, пишет Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика12 апреля 2023 г.
Демонстрация в Мюнхене противников карантина, среди участников - и сторонники теории заговора

В период пандемии коронавируса теории заговора - на подъеме

В период пандемии коронавируса теории заговора - на подъеме

Когда теории заговора уже начинают обсуждать в обществе, они могут стать опасными, предупреждает Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Общество15 мая 2020 г.
Показать еще
На главную страницу