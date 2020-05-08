Авто или автобус: на чем немцы предпочтут ездить после пандемии

"Жалеете ли вы в нынешней ситуации о том, что не имеете личного автомобиля?" - такой вопрос задали жителям Германии авторы одного из исследований. В ФРГ чуть больше 20% домашних хозяйств не обладают собственным авто. Это чаще всего молодые люди и/или городские жители. И вот в ходе опроса, проведенного в разгар пандемии коронавируса, треть таких респондентов (32%) ответила на приведенный выше вопрос: "Да". Теперь жалеют.

Коронавирус сказывается на мобильности населения ФРГ

Дело в том, что отсутствие индивидуального автотранспорта нередко связано в сегодняшней Германии не столько с нехваткой денег, сколько с сознательным выбором: иметь свою машину, особенно в условиях тесноты большого города, непрактично, к тому же неэкологично, а в последние лет двадцать уже и не модно.

В крупных немецких городах молодые люди все реже приобретают собственный автомобиль

Даже предоставление служебного автомобиля перестало играть былую роль на переговорах с потенциальными работодателями. Ведь систему городского общественного транспорта усиленно развивают, да и каршеринг, краткосрочный прокат автомобилей, прочно вошел в повседневную жизнь.

Однако пневмония COVID-19 может вызвать в Германии существенную переоценку ценностей: из-за угрозы заразиться коронавирусом привлекательность индивидуального транспорта заметно возросла, а общественного - резко упала. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу Института транспортных исследований (Institut für Verkehrsforschung), входящего в состав Немецкого центра аэрокосмических исследований (DLR).

Ключевые выводы опубликованного в начале мая социологического исследования "Как коронавирус меняет нашу мобильность?" его авторы сформулировали так: "Среди транспортных средств от кризиса выигрывает автомобиль. Проигравшими являются все виды общественного транспорта".

Общественный транспорт вызывает чувство дискомфорта

В ходе репрезентативного опроса среди 1000 жителей ФРГ в возрасте от 18 до 82 лет респондентам в первой половине апреля, на пике эпидемии в стране, был, в частности, задан вопрос, какие чувства они испытывают, пользуясь в нынешней ситуации различными транспортными средствами, или что бы они испытывали, если бы им пришлось сейчас ими пользоваться.

36% респондентов сказали, что при пользовании городским и пригородным общественным транспортом чувствуют или чувствовали бы себя "значительно более некомфортно", чем раньше, 27% - "более некомфортно". Таким образом, у 63% немцев, почти у двух третей, городские автобусы, трамваи, метро, пригородные электрички вызывают теперь определенный дискомфорт. У поездов дальнего следования (61%) и самолетов (57%) показатели схожие, но они все же ниже.

В центре Ганновера сходятся многочисленные линии автобусов, трамваев и метро

В то же время 77% участников исследования сообщили, что в собственном автомобиле чувствуют себя, как прежде, 11% указали, что "более комфортно, чем раньше", а еще 8% - "значительно более комфортно". Иными словами, фактически каждый пятый немец стал в условиях пандемии ценить свою машину еще больше.

В тоже время наиболее активно на дискомфорт жаловались как раз те, кому ежедневно или почти ежедневно приходится пользоваться общественным транспортом (77%), кто ездит на нем 1-3 раза в неделю (71%) или 1-3 раза в месяц (66%). Короче: постоянные клиенты муниципальных транспортных предприятий.

За покупками - только на автомобиле

Весьма симптоматичными являются и такие показатели. После начала пандемии 60% жителей Германии стали реже ездить/ходить за покупками. Причем если до коронавируса 46% отвечали, что отправляются в магазины преимущественно на своей машине, то теперь 57% говорят, что используют для этих целей исключительно автомобиль.

Вырисовывается явная смена модели потребительского поведения: вместо частых заходов/заездов в супермаркет для удовлетворения каждодневных нужд - прицельные поездки на личном автомобиле с целью максимально заполнить продуктами питания и предметами первой необходимости сначала багажник, а затем холодильник и кладовую.

Больше половины немцев ездят теперь за покупками только на машине и много покупают за раз

"В контексте коронавируса вполне можно говорить о "возрождении" личного автомобиля. Похоже, желание обеспечить свою безопасность сильно влияет в настоящий момент на выбор транспортного средства, - отмечает директор Института транспортных исследований профессор Барбара Ленц (Barbara Lenz). - Неожиданно оказалось, что особенно молодым горожанам в этой ситуации стало не хватать собственного автомобиля".

Означает ли это, что автопрому после обвала весной предстоит теперь в Германии прямо-таки бум продаж? Не владеющих автомобилем респондентов, тех самых, треть которых жалеет теперь об отсутствии автомобиля, спросили: "Собираетесь ли вы в настоящий момент из-за коронавируса приобрести собственный автомобиль?". "Да" ответили лишь 6%.

Получается, что многие молодые горожане пришли к выводу, что в условиях пандемии в личном авто было бы безопаснее и комфортнее, но обзаводится им в ближайшее время, тем не менее, не собираются. Потому, возможно, что не знают, как в условиях начавшейся рецессии сложится их материальное положение. Да и прежние причины не иметь автомобиля никуда не делись: теснота больших городов, пробки, дефицит и дороговизна парковок.

Женщины относятся к общественному транспорту более скептически

Так что результаты опроса DLR предвещают Германии (да и другим европейским странам, включая Россию, где настроения, думается, схожие) не столько бум продаж новых автомобилей, сколько усиленное использование имеющихся и при этом значительное падение спроса на услуги общественного транспорта.

На это же указывает и опрос американской консалтинговой компании McKinsey о меняющихся потребительских предпочтениях немцев, проведенный в Германии в конце апреля-начале мая, когда пик заболеваемости в стране уже был пройден. 51% тех, кто до пандемии регулярно пользовался автобусами, и 47% процентов постоянных пассажиров метро заявили, что хотят в обозримом будущем сократить число таких поездок или вовсе от них отказаться.

Гамбург, май 2020 года: при хорошей погоде многие горожане пересели на велосипед

Вместо этого опрошенные намерены чаще ходить пешком, ездить на велосипеде или на собственном автомобиле. Опрос DLR тоже зафиксировал растущую популярность велосипедов и пеших походов по делам. Так, доля тех, кто ездит за покупками исключительно на велосипеде, из-за коронавируса выросла до 8%, а тех, кто пользуется магазинами только в шаговой доступности, увеличилась до 14%.

Среди тех, кто во время карантинных мер продолжал ездить на работу, 70% пользовались личным автомобилем, 14% - велосипедом и лишь 12% - автобусами, трамваями, метро, электричками. При этом, согласно опросу DLR, женщины относились к поездкам на общественном транспорте более скептически, чем мужчины.

Муниципальные транспортные предприятия требуют помощи

"Очень интересно будет посмотреть, сохранится ли эта тенденция и после пандемии коронавируса", - говорит Барбара Ленц. Поэтому возглавляемый ею институт намерен через некоторое время вновь опросить тех же самых респондентов. Пока же выявленный социологами тренд предвещает общественному транспорту в немецких городах существенное сокращение числа пассажиров.

Впрочем, до тех пор, пока люди будут реже ездить, но при этом продолжать платить за очень распространенные в Германии месячные проездные билеты, общественный транспорт от этого даже выиграет: меньше будет толчеи, особенно в час пик. Совсем другое дело, если муниципальные транспортные предприятия, и без того нередко хронически убыточные и субсидируемые из городских бюджетов, начнут в массовом порядке терять постоянных клиентов.

Городские власти Кёльна выделили на строительство новых линий и станций метро огромные средства

О масштабе экономических проблем, которые могли бы грозить в таком случае немецким городам, свидетельствует просьба о финансовой помощи, с которой министры транспорта федеральных земель Германии обратились 14 мая к правительству ФРГ. Только в этом году, заявили они, сославшись на сокращение пассажиропотоков в марте-апреле на 70-90% и рост расходов из-за дополнительных мер гигиены, убытки немецких предприятий общественного транспорта составят как минимум 5 миллиардов евро.

Что же тогда будет, если накатится вторая волна пандемии? А если не удастся создать вакцину против коронавируса и опасность заразиться останется надолго? В таком случае под вопросом может оказаться едва ли главная на сегодняшний день градостроительная концепция, в той или иной мере реализуемая в городах многих стран мира, в том числе и в Москве. Концепция, предполагающая вытеснение индивидуальных автомобилей из центральных районов и крупные инвестиции в развитие общественного транспорта.

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