Авто или автобус: на чем немцы предпочтут ездить после пандемии

Из-за COVID-19 многие в Германии не хотят пользоваться общественным транспортом. Это грозит огромными убытками и может остановить тренд к вытеснению личных автомобилей из городов.
"Жалеете ли вы в нынешней ситуации о том, что не имеете личного автомобиля?" - такой вопрос задали жителям Германии авторы одного из исследований. В ФРГ чуть больше 20% домашних хозяйств не обладают собственным авто. Это чаще всего молодые люди и/или городские жители. И вот в ходе опроса, проведенного в разгар пандемии коронавируса, треть таких респондентов (32%) ответила на приведенный выше вопрос: "Да". Теперь жалеют.
Коронавирус сказывается на мобильности населения ФРГ
Дело в том, что отсутствие индивидуального автотранспорта нередко связано в сегодняшней Германии не столько с нехваткой денег, сколько с сознательным выбором: иметь свою машину, особенно в условиях тесноты большого города, непрактично, к тому же неэкологично, а в последние лет двадцать уже и не модно.
Даже предоставление служебного автомобиля перестало играть былую роль на переговорах с потенциальными работодателями. Ведь систему городского общественного транспорта усиленно развивают, да и каршеринг, краткосрочный прокат автомобилей, прочно вошел в повседневную жизнь.
Однако пневмония COVID-19 может вызвать в Германии существенную переоценку ценностей: из-за угрозы заразиться коронавирусом привлекательность индивидуального транспорта заметно возросла, а общественного - резко упала. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу Института транспортных исследований (Institut für Verkehrsforschung), входящего в состав Немецкого центра аэрокосмических исследований (DLR).
Ключевые выводы опубликованного в начале мая социологического исследования "Как коронавирус меняет нашу мобильность?" его авторы сформулировали так: "Среди транспортных средств от кризиса выигрывает автомобиль. Проигравшими являются все виды общественного транспорта".
Общественный транспорт вызывает чувство дискомфорта
В ходе репрезентативного опроса среди 1000 жителей ФРГ в возрасте от 18 до 82 лет респондентам в первой половине апреля, на пике эпидемии в стране, был, в частности, задан вопрос, какие чувства они испытывают, пользуясь в нынешней ситуации различными транспортными средствами, или что бы они испытывали, если бы им пришлось сейчас ими пользоваться.
36% респондентов сказали, что при пользовании городским и пригородным общественным транспортом чувствуют или чувствовали бы себя "значительно более некомфортно", чем раньше, 27% - "более некомфортно". Таким образом, у 63% немцев, почти у двух третей, городские автобусы, трамваи, метро, пригородные электрички вызывают теперь определенный дискомфорт. У поездов дальнего следования (61%) и самолетов (57%) показатели схожие, но они все же ниже.
В то же время 77% участников исследования сообщили, что в собственном автомобиле чувствуют себя, как прежде, 11% указали, что "более комфортно, чем раньше", а еще 8% - "значительно более комфортно". Иными словами, фактически каждый пятый немец стал в условиях пандемии ценить свою машину еще больше.
В тоже время наиболее активно на дискомфорт жаловались как раз те, кому ежедневно или почти ежедневно приходится пользоваться общественным транспортом (77%), кто ездит на нем 1-3 раза в неделю (71%) или 1-3 раза в месяц (66%). Короче: постоянные клиенты муниципальных транспортных предприятий.
За покупками - только на автомобиле
Весьма симптоматичными являются и такие показатели. После начала пандемии 60% жителей Германии стали реже ездить/ходить за покупками. Причем если до коронавируса 46% отвечали, что отправляются в магазины преимущественно на своей машине, то теперь 57% говорят, что используют для этих целей исключительно автомобиль.
Вырисовывается явная смена модели потребительского поведения: вместо частых заходов/заездов в супермаркет для удовлетворения каждодневных нужд - прицельные поездки на личном автомобиле с целью максимально заполнить продуктами питания и предметами первой необходимости сначала багажник, а затем холодильник и кладовую.
"В контексте коронавируса вполне можно говорить о "возрождении" личного автомобиля. Похоже, желание обеспечить свою безопасность сильно влияет в настоящий момент на выбор транспортного средства, - отмечает директор Института транспортных исследований профессор Барбара Ленц (Barbara Lenz). - Неожиданно оказалось, что особенно молодым горожанам в этой ситуации стало не хватать собственного автомобиля".
Означает ли это, что автопрому после обвала весной предстоит теперь в Германии прямо-таки бум продаж? Не владеющих автомобилем респондентов, тех самых, треть которых жалеет теперь об отсутствии автомобиля, спросили: "Собираетесь ли вы в настоящий момент из-за коронавируса приобрести собственный автомобиль?". "Да" ответили лишь 6%.
Получается, что многие молодые горожане пришли к выводу, что в условиях пандемии в личном авто было бы безопаснее и комфортнее, но обзаводится им в ближайшее время, тем не менее, не собираются. Потому, возможно, что не знают, как в условиях начавшейся рецессии сложится их материальное положение. Да и прежние причины не иметь автомобиля никуда не делись: теснота больших городов, пробки, дефицит и дороговизна парковок.
Женщины относятся к общественному транспорту более скептически
Так что результаты опроса DLR предвещают Германии (да и другим европейским странам, включая Россию, где настроения, думается, схожие) не столько бум продаж новых автомобилей, сколько усиленное использование имеющихся и при этом значительное падение спроса на услуги общественного транспорта.
На это же указывает и опрос американской консалтинговой компании McKinsey о меняющихся потребительских предпочтениях немцев, проведенный в Германии в конце апреля-начале мая, когда пик заболеваемости в стране уже был пройден. 51% тех, кто до пандемии регулярно пользовался автобусами, и 47% процентов постоянных пассажиров метро заявили, что хотят в обозримом будущем сократить число таких поездок или вовсе от них отказаться.
Вместо этого опрошенные намерены чаще ходить пешком, ездить на велосипеде или на собственном автомобиле. Опрос DLR тоже зафиксировал растущую популярность велосипедов и пеших походов по делам. Так, доля тех, кто ездит за покупками исключительно на велосипеде, из-за коронавируса выросла до 8%, а тех, кто пользуется магазинами только в шаговой доступности, увеличилась до 14%.
Среди тех, кто во время карантинных мер продолжал ездить на работу, 70% пользовались личным автомобилем, 14% - велосипедом и лишь 12% - автобусами, трамваями, метро, электричками. При этом, согласно опросу DLR, женщины относились к поездкам на общественном транспорте более скептически, чем мужчины.
Муниципальные транспортные предприятия требуют помощи
"Очень интересно будет посмотреть, сохранится ли эта тенденция и после пандемии коронавируса", - говорит Барбара Ленц. Поэтому возглавляемый ею институт намерен через некоторое время вновь опросить тех же самых респондентов. Пока же выявленный социологами тренд предвещает общественному транспорту в немецких городах существенное сокращение числа пассажиров.
Впрочем, до тех пор, пока люди будут реже ездить, но при этом продолжать платить за очень распространенные в Германии месячные проездные билеты, общественный транспорт от этого даже выиграет: меньше будет толчеи, особенно в час пик. Совсем другое дело, если муниципальные транспортные предприятия, и без того нередко хронически убыточные и субсидируемые из городских бюджетов, начнут в массовом порядке терять постоянных клиентов.
О масштабе экономических проблем, которые могли бы грозить в таком случае немецким городам, свидетельствует просьба о финансовой помощи, с которой министры транспорта федеральных земель Германии обратились 14 мая к правительству ФРГ. Только в этом году, заявили они, сославшись на сокращение пассажиропотоков в марте-апреле на 70-90% и рост расходов из-за дополнительных мер гигиены, убытки немецких предприятий общественного транспорта составят как минимум 5 миллиардов евро.
Что же тогда будет, если накатится вторая волна пандемии? А если не удастся создать вакцину против коронавируса и опасность заразиться останется надолго? В таком случае под вопросом может оказаться едва ли главная на сегодняшний день градостроительная концепция, в той или иной мере реализуемая в городах многих стран мира, в том числе и в Москве. Концепция, предполагающая вытеснение индивидуальных автомобилей из центральных районов и крупные инвестиции в развитие общественного транспорта.
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