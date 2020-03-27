 Авиакомпания ″Победа″ приостановила пассажирские перевозки | Новости из Германии о России | DW | 27.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Авиакомпания "Победа" приостановила пассажирские перевозки

На фоне пандемии коронавируса временно прекращены авиаперевозки как внутри России, так и за ее пределы. Выполнение авиарейсов "Победы" приостанавливается как минимум до 31 мая.

Самолет Победы в аэропорту Внуково

Российская авиакомпания "Победа" на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 приостановила выполнение всех рейсов как внутри России, так и за границу. Об этом говорится в сообщении, выложенном на сайте авиакомпании в четверг, 27 марта. В документе говорится, что выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети приостанавливается до 31 мая.

В сообщении указывается, что данное решение принято в связи с постановлением правительства РФ о запрете регулярного и чартерного сообщения с иностранными государствами на фоне распространения коронавируса. В документе приводятся слова генерального директора "Победы", заявившего: "Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное - это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома".

"Победа" не уточнила, по какой причине приостанавливаются полеты внутри России. Авиакомпания обещала вернуть деньги на счет в личном кабинете всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Эти средства клиенты смогут в течение года потратить на любые рейсы "Победы", которые возобновятся после снятия введенных ограничений.

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джонcа Хопкинса, превысило 170 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 77 000 человек, свыше 6500 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Парад в День Святого Патрика в Дублине

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия: Вся страна в карантине

    Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 24 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: первые жертвы коронавируса

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотаж на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих

    В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

    Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 01:58

Коронавирус в России: граждане стран Центральной Азии застряли во Внуково (24.03.2020)

Контекст

Комментарий: Россияне не готовы ограничивать себя из-за коронавируса

Пандемия COVID-19 - это вызов и для властей России, и для ее населения. Внятной политики по борьбе с коронавирусом или хотя бы осознания масштабов проблемы нет, считает Александр Плющев. (20.03.2020)  

Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В институте имени Склифосовского для зараженных короновирусом переоборудовали кардиологический центр  

Коронавирус: Путин объявил каникулы, США и Германия выделяют миллиарды. DW Новости  

Также по теме

Frankfurt | Rammstein Konzert in der Commerzbank Arena

Хроника пандемии: Фронтмен Rammstein оказался в реанимации с COVID-19 27.03.2020

Мир борется с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 обнаружен у 532 тысяч человек. DW следит за событиями 27 марта.

Großbritannien London | Coronavirus | Boris Johnson, Premierminister

Коронавирус выявлен у премьера Великобритании Бориса Джонсона 27.03.2020

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона легкие симптомы, он находится под домашним карантином и руководит правительством по видеосвязи.

Deutschland Biotech-Unternehmen CureVac

Все о коронавирусе SARS-CoV-2 20.03.2020

Главное о пандемии ранее неизвестного коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких.

Реклама

Самые читаемые

Италия заблокировала решения саммита ЕС  

Пока мир борется с коронавирусом, в Беларуси вспомнили о "тунеядцах"  

США сместили Китай с первого места по числу зараженных  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно