Wolfsburg despede treinador por maus resultados

Van Bommel abandona o clube cinco meses depois da sua contratação, para orientar "Os lobos”, que para além da Bundesliga disputam a Liga dos Campeões.

Na Bundesliga, o Wolfsburg teve um bom início da época, tendo vencido consecutivamente as primeiras quatro jornadas – chegando a liderar a prova.

Entretanto, passadas cinco jornadas sem vencer, dos quais, resultaram em um empate e quatro derrotas consecutivas, a equipa ocupa a 9ª posição do campeonato alemão.

A derrota diante do Freiburg, por 2-0, foi o a gota que fez transbordar o copo, e a direção do clube não resistiu à pressão dos adeptos que exigiam a cabeça do técnico de holandês de 44 anos.

"Surpreso"

Falando à imprensa alemã, depois do anúncio da despedida de Mark van Bommel, o diretor desportivo do Wolfsburg - Joerg Schmadtke afirmou: "Houve mais fatores que nos separaram do que nos uniram".

Partida entre o Wolfsburg e o Eintracht Frankfurt

Entretanto, o técnico lamentou o despedimento considerando que "estou surpreso e desapontado com a decisão, porque estava convencido de que juntos estávamos novamente no caminho do sucesso", disse Van Bommel.

Na Liga dos Campeões, "Os lobos” ocupam a última posição, com apenas dois pontos, frutos de dois empates contra o campeão francês, o Lille, e o Sevilha da Espanha.

Ao todo, Van Bommel orientou apenas 13 partidas oficiais pelo Wolfsburg, para já ainda não se sabe quem será o próximo treinador da equipa, mas a direção do clube, garante em comunicado que a decisão será tomada em breve.

Como jogador, Mark van Bommel foi internacional pela seleção holandesa, e representou clubes como PSV, Bayern de Munique e FC Barcelona. Como treinador, estreitou-se pelo PSV, onde esteve durante um ano e meio, mas acabou também despedido por maus resultados em 2019.