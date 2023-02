RENAMO alerta para clima de desconfiança no DDR

A Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), maior partido da oposição, denunciou esta segunda-feira (06.02) irregularidades no processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), afirmando ser uma "incógnita" oencerramento da última base do partido, no âmbito dos acordos de paz.

"Isto começa a ser uma incógnita: estão a assassinar os nossos desmobilizados", disse José Manteigas, porta-voz do partido, durante uma conferência de imprensa em Maputo, na qual denunciou o alegado assassinato de um delegado e desmobilizado no centro do país.

"Esquadrões da morte"

Segundo a RENAMO, o delegado político na localidade de Nkondedzi, em Tete, no centro de Moçambique, foi levado "à força para o interior de uma viatura" no dia 30 de janeiro, por "três pessoas mascaradas" e supostamente "trajadas com fardamento da Força de Intervenção Rápida" moçambicana.

José Manteigas, porta-voz da RENAMO Foto: DW/L. Da Conceição

O partido diz que o delegado terá sido assassinado e o seu corpo carbonizado "com três pneus" numa zona entre os distritos de Changara e Guro, em Tete, por alegados "esquadrões da morte", como outros ao serviço do "poder do dia" e a que atribuiu crimes semelhantes no passado com o intuito de silenciar os seus membros ou "quem pensa diferente".

José Manteigas disse que a morte do seu delegado cria um ambiente de desconfiança, e disse ainda que "há questões que não estão a ser acauteladas no âmbito do acordo", acrescentou o porta-voz.

O encerramento da base central do braço armado da RENAMO na serra da Gorongosa, no âmbito do processo de DDR previsto no acordo de paz assinado com o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) em 2019, estava previsto para dezembro, mas foi adiado.

Uma aliança da oposição contra a FRELIMO em Moçambique? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Outra das reclamações do principal partido de oposição está relacionada com osatrasos nas pensõesque deviam ser pagas aos guerrilheiros desmobilizados, um problema para o qual o enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas a Moçambique e presidente do grupo de contacto nas negociações, Mirko Manzoni, tinha alertado.

No âmbito do acordo, do total de 5.221 elementos a abranger, cerca de 4.700 (90%) já entregaram as armas, sendo que alguns foram incorporados nas Forças de Defesa e Segurança moçambicanas.