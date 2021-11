A barragem de Cahora Bassa (ou Cabora Bassa durante o período colonial português) situa-se no Rio Zambeze, na província de Tete, a 120 km da sua capital provincial, em Moçambique.

A barragem de Cahora Bassa é a maior obra pública construída durante o domínio colonial português em Moçambique. Situa-se no rio Zambeze, na província de Tete, em Moçambique. É explorada pela empresa Hidroelétrica de Cahora Bassa, cujo principal acionista é o estado moçambicano. A barragem começou a ser construída em 1970 e foi terminada em 1974. Com cerca de 164 metros de altura e cerca de 303 metros de arco, tem capacidade para 63.000 milhões de metros cúbicos de água. O principal consumidor da energia produzida por esta barragem é a África do Sul. A barragem de Cahora Bassa é o maior produtor de eletricidade em Moçambique.