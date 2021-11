Morte é o processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à manutenção da vida de um sistema vivo.

Morte é o fim das atividades vitais de um organismo. A definição de morte sofreu uma série de mudanças ao longo da história. No passado, o critério para declarar clinicamente a morte de uma pessoa era a ausência de respiração e de atividade cardíaca. Com a evolução da tecnologia, que possibilitou a manutenção artificial da atividade cardíaca e respiratória, esse critério teve que ser revisto. Atualmente a nova definição de morte enfatiza o papel do cérebro como o principal responsável pelas funções do corpo.