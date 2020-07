Portugal: FC Porto é campeão nacional 2019/2020

O Futebol Clube do Porto é o novo campeão nacional 2019/2020. Esta quinta-feira (15.07), os "dragões" venceram o Sporting Clube de Portugal por 2-0, a contar para a 32ª jornada da I Liga e sucedem ao Sport Lisboa e Benfica no trono do futebol português.

O "clássico" ficou decidido apenas na segunda parte. O FC Porto precisava apenas de um empate para alcançar o título de campeão nacional.

No entanto, os "dragões" foram mais fortes no segundo tempo e desbloquearam o resultado. Aos 64 minutos, Alex Telles bateu o canto e Danilo apareceu ao primeiro poste para fazer o primeiro golo da partida.

Sétima assistência do defesa-esquerdo brasileiro no campeonato. Aos 90+1, Moussa Marega, isolado, picou a bola por cima de Maximiano e fez o 2-0 final, somando o 11º golo no campeonato, além de ser o melhor marcador do FC Porto.

FC Porto festeja o 29º título de campeão nacional

"Dobradinha"?

Com o título já no bolso, festejado depois de uma vitória a um rival histórico, o FC Porto ainda tem mais um troféu no horizonte. No dia 1 de agosto, o FC Porto vai disputar a final da Taça de Portugal frente ao principal rival, Sport Lisboa e Benfica. Em nove finais disputadas entre ambos, o FC Porto venceu apenas uma final, em 1957/58

"Este foi um dos títulos mais importantes do FC Porto", disse o treinador portista. É o segundo título em três anos para Sérgio Conceição. Em 2017/18, impediu o pentacampeonato do Benfica (série de campeonatos detida pelo Porto) e no ano passado teve sete pontos de avanço das "águias" e perdeu o título para o Benfica.

Este ano, recuperou sete pontos de atraso para os "encarnados” e ganhou o campeonato. Em 2019/2020, o Porto de Sérgio Conceição venceu os quatro jogos frente aos dois rivais (Benfica e Sporting), igualando o feito de José Mourinho, na época 2002/2003.

Mérito para o técnico português de 45 anos, que em três anos em que o clube esteve sob observação da UEFA devido ao "fair-play" financeiro. Sérgio Conceição tem mais um ano de contrato com o FC Porto, mas os rumores levam o treinador para longe do Dragão.