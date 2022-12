Mundial 2022: O quadro completo dos oitavos de final

"Leões do Atlas" e os "Leões da Teranga" representam o continente africano nos oitavos de final do Mundial 2022. Portugal e Brasil também seguem em frente.

Está completo o quadro dos oitavos de final do Mundial 2022 do Catar. Senegal e Marrocos são os representantes do continente africano. Portugal e Brasil são os países lusófonos que também sonham com o título.

Confira todos os jogos e horários dos 1/8 de final:

03.12 | sábado:

Países Baixos vs. E.U.A (15h)*

Argentina vs. Austrália (19h)*

04.12 | domingo:

França vs. Polónia (15h)*

Inglaterra vs. Senegal (19h)*

05.12 | segunda-feira:

Japão vs. Croácia

Brasil vs. Coreia do Sul

06.12 | terça-feira:

Marrocos vs. Espanha (15h)*

Suiça vs. Portugal (19h)*

(hora universal)*

Confira o emparelhamento para os quartos de final:

09.12 | sexta-feira

Vencedores: Países Baixos vs. E.U.A | Argentina vs. Austrália

Vencedores: Japão vs. Croácia | Brasil vs. Coreia do Sul

10.12 | sábado

Vencedores: França vs. Polónia | Inglaterra vs. Senegal

Vencedores: Marrocos vs. Espanha | Suiça vs. Portugal