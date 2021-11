O Brasil é o maior país da América do Sul, sendo o quinto maior do mundo em área territorial. A sua capital é Brasília e a língua oficial é o português. Tem mais de 200 milhões de habitantes.

A República Federativa do Brasil é o único país na América onde se fala língua portuguesa e é o maior país lusófono do planeta. É também uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas, devido à sua extensão mas também por causa imigração oriunda de vários pontos do planeta. O território que atualmente forma o Brasil foi encontrado por europeus em 1500, durante uma expedição portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral. A região era até então habitada por indígenas. A economia brasileira é considerada a maior da América Latina, a nona maior do mundo em termos de Produto Interno Bruto. O país é membro fundador da Organização das Nações Unidas (ONU), G20, BRICS, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), União Latina, Organização dos Estados Americanos (OEA), Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), Mercado Comum do Sul (Mercosul) e da União de Nações Sul-Americanas (Unasul). Também faz parte do grupo BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.