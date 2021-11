Marrocos, oficialmente Reino de Marrocos, é um país regido por uma monarquia constitucional localizada no extremo noroeste do continente africano. A sua capital é Rabat e a língua oficial o árabe e o berbere.

Este país do Norte de África é limitado a norte pelo Mediterrâneo e pelo estreito de Gibraltar, fazendo fronteira marítima com Espanha e Gibraltar. Por outro lado, o país faz fronteira terrestre com Espanha a partir dos enclaves de Ceuta e Melilha, duas cidades situadas no Norte de África. A leste e a sul o país faz fronteira com a Argélia, a sul com a Mauritânia através do Saara Ocidental e a oeste é limitado pelo Oceano Atlântico. Apesar da capital ser Rabat, a sua maior cidade é Casablanca. Marrocos é o único país do continente africano a não fazer parte da União Africana, ao ter-se retirado aquando da aceitação da República Árabe Saariana Democrática, território que Marrocos considera fazer parte integral do seu país, como membro de pleno de direito da organização.