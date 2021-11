O Senegal, oficialmente República do Senegal, é um país localizado na África Ocidental, cuja capital é Dakar e a língua oficial o francês.

O Senegal faz fronteira com o Oceano Atlântico a oeste, com a Mauritânia a norte e a leste, com o Mali, a leste, e com a Guiné-Conacri e a Guiné-Bissau a sul. O Senegal faz ainda fronteira com a Gâmbia, país encravado no seu território. O país é membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO - ECOWAS). Foram os portugueses, no século XV, os primeiros europeus a estabelecer contactos comerciais com o território, mas só a chegada dos franceses, a partir do século XVII, iria marcar fortemente a cultura senegalesa. Depois da independência de França, em 4 de abril de 1960, a República do Senegal conheceu uma via política inspirada no chamado socialismo islâmico, difundido por um conjunto de associações, escolas e jornais, de onde se destacou Léopold Sédar Senghor, como principal teorizador do sistema democrático e Presidente da República. Em 1982 o Senegal juntou-se à Gâmbia para formar a confederação Senegâmbia, através de um pacto que unia instituições e integrava as forças armadas e de segurança. A Senegâmbia foi dissolvida em 1989, por divergências entre os dois países.