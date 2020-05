Moçambique: RENAMO sofre deserções em massa na base tradicional de Sofala

Eleições em Moçambique: A campanha em fotografias

Simango critica dívidas ocultas

Daviz Simango, o candidato presidencial do MDM, também não está contente com a governação no país. Segundo Simango, basta olhar para o escândalo das dívidas ocultas, garantidas pelo anterior Governo sem conhecimento do Parlamento: "Vejam as dívidas ocultas, que prejudicam sobremaneira o nosso povo, encarecendo a vida da maioria". É preciso mudar de rumo, diz.