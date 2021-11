O Rio Save é um rio da África Austral que nasce no Zimbabué, a 100 km a sul de Harare, onde é conhecido como Sabi, e que atravessa Moçambique onde desagua no Oceano Índico.

O Rio Save tem um cumprimento total de 735 km. Divide Moçambique em duas regiões políticas e administrativas. Do ponto de vista político, é a norte do Save onde tradicionalmente existe maior apoio à Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), à exceção das províncias do extremo norte; a sul há uma grande predominância de apoiantes da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO). Do ponto de vista administrativo, o Save serve de fronteira entre as províncias de Gaza e Inhambane, a sul, e as de Manica e Sofala, a norte.