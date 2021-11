Sofala é uma província do centro de Moçambique cuja capital é a cidade da Beira.

A província de Sofala situa-se na região centro do país, numa reentrância do canal de Moçambique. A sua capital é a cidade costeira da Beira, localizada a cerca de 1190 km a norte da cidade de Maputo, capital do país. Esta província está dividida em 13 distritos e possui, desde 2013, cinco municípios: Beira, Dondo, Gorongosa, Marromeu e Nhamatanda. Localizada no centro de Moçambique, Sofala partilha a norte e a nordeste o rio Zambeze com as províncias de Tete e da Zambézia. Já a leste, a província está limitada pelo Oceano Índico. A sul é separa pelo rio Save da província de Inhambane enquanto a oeste está ligada à província de Manica.