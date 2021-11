Beira é uma cidade de Moçambique, capital da província de Sofala. A localidade tem o estatuto de cidade desde 1907.

Beira é a segunda maior cidade de Moçambique, logo após a capital do país, Maputo. Esta cidade alberga o segundo maior porto marítimo de Moçambique, banhado pelo Oceano Índico. O porto da Beira presta serviço ao transporte internacional de cargas de e para Moçambique. O Corredor da Beira liga o porto da cidade com os países do chamado "hinterland" como o Zimbabwe e a Zâmbia.