Moçambique: "Gustavo Mavie não reúne qualquer qualificação para integrar Comissão de Ética"

Maxixe: Obras sem qualidade são adjudicadas por milhões

MDM denuncia corrupção

A bancada do MDM na assembleia municipal de Maxixe denunciou que as viaturas adquiridas pela edilidade não estão a ser compradas em agências, mas no mercado negro em África do Sul. Diz a oposição que as últimas duas viaturas adquiridas custaram mais de sete milhões de meticais. Um preço quatro vezes superior, quando comparado ao valor das duas viaturas no mercado em Moçambique.